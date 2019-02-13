2019-02-13T12:26:06+03:00
Общество

Более 500 обращений по вопросам вывоза мусора написали орловцы в городскую администрацию

Часть писем касались некорректных данных в квитанциях, часть – перенакопления отходов на площадках
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото с сайта городской администрацииФото с сайта городской администрации
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Более 500 обращений по вопросам вывоза мусора написали орловцы в городскую администрацию. Такое количество писем поступило чиновникам после начала работы регионального оператора УК «Зеленая роща».

Больше половины обращений местных жителей касались некорректных данных в квитанциях, а именно с указанием числа людей, проживающих по адресу. Как пояснили в самой УК, эти данные собирались через управляющие компании, Росреестр, а также через перевозчиков ТКО. Так как информация устарела, по словам сотрудников, абонентская база будет скорректирована к моменту выставления следующих счетов.

Часть писем орловцы написали по причине перенакопления отходов на контейнерных площадках или в мусоропроводах многоквартирных домов. Также многие жалуются на невозможность полноценного получения услуг по вывозу мусора из-за полного отсутствия в частном секторе контейнерных площадок.

Чиновники поясняют, что сейчас в частном секторе Орла оборудованы 136 контейнерных площадок, есть и несколько сотен мест для почасового бесконтейнерного сбора. По словам властей, на многих улицах оборудовать такие места в принципе невозможно. При этом они приводят в пример улицу Васильевскую, где из-за застройки нельзя выдержать 20-метровое удаление. И единственным вариантом здесь может быть только бесконтейнерный сбор.

Напомним, определить такое место могут сами жители. Для этого нужно сделать заявку в специальную комиссию, которая обследует предлагаемое место. После этого адрес внесут в реестр обслуживания и маршрут мусоровозной техники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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