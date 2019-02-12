Орловские чиновники пересели на маршрутки и трамваи

В Орле главы четырех городских районов проверили работу общественного транспорта. По поручению градоначальника Александра Муромского, они добирались до работы на маршрутках и трамваях, чтобы испытать все «прелести» общественного транспорта на себе. Нареканий у чиновников оказалось не так уж и много.

Владимир Маркин, глава Северного района, отправился на работу на автобусе №26 (ул. Часовая-санаторий Лесной). Жалоб у жителей не было, по его словам валидатор работал. Правда он сам платил наличными, так как бесконтактной банковской карты у него нет. Глава Заводского района Юрий Студенников оказался солидарен с коллегой: поездка на маршрутке №35 (909 квартал- ул. Цветаева) также прошла гладко. И также расплачивался он наличкой ввиду отсутствия бесконтактного платежного средства.

Глава района Железнодорожного Юрий Тарасов решил проинспектировать несколько автобусов и трамваев.

- Нареканий по качеству транспортных услуг не выявлено, однако очевидно, что на маршруте №25 «ул. Ливенская — школа №50» необходимо увеличить количество подвижного состава, - отметил Тарасов.

Что касается Советского района, то здесь сотрудники местной администрации тоже прокатились по нескольким маршрутам. Это №10 (СПЗ-Наугорское шоссе), 15 (пер. Южный – завод Химмаш), 20 (мкрн Зареченский-ул. Космонавтов), 27 (Наугорское кладбище – санаторий Лесной), а также 34 (СПЗ-ТМК Гринн).

- Нареканий не выявлено. Из положительных моментов — кондукторы троллейбусов и трамваев озвучивают пассажирам возможности оплаты проезда бесконтактным способом, - сказал глава района Артем Левковский.

В это же время по словам Николая Ванифатова, заместителя главы администрации по вопросам городского хозяйства и транспорта, за сутки орловцы 12 раз позвонили в дежурно-диспетчерскую службу и пожаловались на то, что нельзя расплатиться одной картой за нескольких человек сразу – устройства попросту не реагируют. По информации отдела организации транспортного обслуживания населения и связи, сейчас оплата за нескольких пассажиров предусмотрена на маршрутах №№8, 12, 28, 47, 48.

А Александр Муромский рассказал, что орловцы жалуются ему в соцсетях на график движения автобусов. В числе районов, из которых проблематично уехать, Городская улица, 909 квартал, также горожане недовольны работой 10-й и 11-й маршруток.

- Николаю Ванифатову было поручено принять конкретные меры по отношению к перевозчикам, которые не соблюдают графиков движения и условий контрактов по транспортному обслуживанию населения, - сообщили «КП» в пресс-службе администрации Орла.