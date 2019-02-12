Пожилых супругов нашли убитыми в своем доме под Орлом

Трагическими новостями обернулся вечер понедельника, 11 января, для жителей небольшого села Моховица Орловского района. Местная пожилая семейная пара была найдена зверски убитой в своем частном доме. Преступник с помощью ножа расправился с пенсионерами, которым было уже за 80, на телах убитых было множество ран. СК возбудил уголовное дело.

Как рассказали «КП» односельчане погибших, для всех это кровавое происшествие стало настоящим шоком.

- Они были очень мирными, ни с кем не ругались, к бутылке не прикладывались. Да и жили не богато. Не понимаю, кто и ради чего решил взять на свою совесть такое страшное преступление, какие у этого зверя должны были быть мотивы, чтобы напасть на беззащитных людей, - поделилась одна из соседок убитых Валентина Николаева (имя изменено из этических соображений – ред).

На месте трагедии работают оперативники, следователи, эксперты. В числе следственных действий – поиск улик, в частности отпечатков пальцев и орудия преступления. Одна из версий, которое рассматривает следствие – корысть.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц). Следствие рассматривает различные версии произошедшего, в том числе совершение убийства с целью завладения имуществом погибших супругов, - сообщила «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

«КП» следит за ходом следствия.