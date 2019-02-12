2019-02-12T12:01:47+03:00
Происшествия

Пожилых супругов нашли убитыми в своем доме под Орлом

Неизвестный напал на 80-летних мужчину и женщину и расправился с ними ножом
Ольга СУПОНЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments3
Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

Трагическими новостями обернулся вечер понедельника, 11 января, для жителей небольшого села Моховица Орловского района. Местная пожилая семейная пара была найдена зверски убитой в своем частном доме. Преступник с помощью ножа расправился с пенсионерами, которым было уже за 80, на телах убитых было множество ран. СК возбудил уголовное дело.

Как рассказали «КП» односельчане погибших, для всех это кровавое происшествие стало настоящим шоком.

- Они были очень мирными, ни с кем не ругались, к бутылке не прикладывались. Да и жили не богато. Не понимаю, кто и ради чего решил взять на свою совесть такое страшное преступление, какие у этого зверя должны были быть мотивы, чтобы напасть на беззащитных людей, - поделилась одна из соседок убитых Валентина Николаева (имя изменено из этических соображений – ред).

На месте трагедии работают оперативники, следователи, эксперты. В числе следственных действий – поиск улик, в частности отпечатков пальцев и орудия преступления. Одна из версий, которое рассматривает следствие – корысть.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц). Следствие рассматривает различные версии произошедшего, в том числе совершение убийства с целью завладения имуществом погибших супругов, - сообщила «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

«КП» следит за ходом следствия.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Орловских предпринимателей поблагодарили за помощь в украшении города к новогодним праздникам
Орловец фиктивно прописал иностранцев и стал фигурантом уголовных дел
Четыре машины не поделили трассу под Орлом
50-летний орловец вскрыл окно организации и унес с собой фотоаппарат
В Орловской области проходит конкурс «Детский сад года»
66 спецмашин убирали Орел от снега минувшей ночью
«Самого внимательного читателя» выберут в Орле
В Орловской горадминистрации прокомментировали ситуацию с выброшенным памятником
На фестивале по ловле спиннингом в Орле победил рыболов из Брянска
Орловец попал на два уголовных дела за фиктивную прописку двоих человек
На Орловщине объявлено штормовое предупреждение
Бывшие выпускники орловского худграфа представили свои дипломные работы на выставке
Орловцы отдадут свой голос за территории для благоустройства уже на этой неделе
Фотофакт: в Орле памятный знак генералу Дарагану валяется в мусоре
В Орле заработала «горячая линия» по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ
Инспекторы ГИБДД разыскивают очевидцев ДТП с погибшим на трассе «Орел-Тамбов»
«Шагающий автобус» полицейских и будущих стражей порядка приехал в орловскую школу