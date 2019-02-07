Штабную тренировку по подготовке к весеннему половодью провели в Орле сегодня, 7 февраля. На территории «Спецавтобазы» свои силы и готовность к паводку показали почти 20 организаций.

Фото с сайта городской администрации

В тренировке приняли участие 19 организаций, в том числе МПП ВКХ «Орелводоканал», ПАО «Квадра», АО «Газпром газораспределение Орел», ПАО «Ростелеком», подразделения ГУ МЧС России по Орловской области, воинская часть 03013. Впервые в смотре были задействованы детские поликлиники.

Фото с сайта городской администрации

Все службы представили более 20 единиц техники, 110 человек личного состава, которые в случае весеннего паводка займутся ликвидацией его последствий, эвакуацией людей из зоны подтопления и обеспечением их продовольствием. В ходе смотра чиновники отметили ряд замечаний. Все они касаются оснащения личного состава: недостаточного количества резиновых сапог и плавательных средств.

Фото с сайта городской администрации

Фото с сайта городской администрации

Сейчас запасы снега на территории города превышают многолетние показатели. По словам Игоря Тарасова, начальника управления по безопасности администрации Орла, при уровне воды 8,66 метров, как было в 2003 году, в зону подтопления попадут 33 улицы с 269 домами. Если опираться на события 1970 года, когда уровень воды поднялся больше 10 метров, в зоне подтопления могут оказаться 58 улиц и 609 домов.

- Сегодняшняя погода показывает, что нужно готовиться к наихудшему развитию. Уровень снежного покрова более, чем в два раза превышает многолетние показатели, то же — с содержанием воды в снеге, - подчеркнул глава администрации Орла Александр Муромский.