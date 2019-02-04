2019-02-04T12:33:32+03:00
Общество

Орловские активисты: на улице Набережной в селе Крутое появится проезд к домам

На протяжении нескольких лет ведущей к домам дороги нет, машины пожарных и медиков туда проехать не могут
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото с сайта ОНФФото с сайта ОНФ
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На улице Набережной в селе Крутое появится проезд к домам. Такого решения добились активисты ОНФ через местную администрацию поселения. На протяжении семи лет ведущей к домам № 4 и № 5 дороги нет, а машины пожарных и медиков туда проехать не могут.

- Не так давно, 26 января, в одной из квартир в доме № 5 случился пожар. Из-за того, что прямого проезда к домам нет, машине спасателей подъехать не удалось. К счастью, очаг возгорания не был большим, его вовремя удалось потушить силами жителей, - рассказали «КП» общественники.

Местные жители обратились за помощью к активистам еще летом 2017 года. Они рассказали, что школа неподалеку установила забор, из-за чего дорога к улице Набережной оказалась перекрыта. Еще тогда общественники выезжали на место и предлагали чиновникам оперативно решить этот вопрос. Но до сегодняшнего дня проезд так и не появился.

Общественники направили обращения чиновникам. Власти принялись за работу, но возникли вопросы по поводу места, где появится проезд. После совместных обсуждений с местными жителями решение было принято: проезд к домам будет проложен между жилым домом № 4 и школой-интернатом.

- По информации администрации крутовского сельского поселения, работы запланированы на 2019 году в рамках программы по благоустройству, - отметили активисты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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