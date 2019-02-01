В Орле появилась информация о сокращении работников скорой помощи

Пользователи интернет-сообщества в Орле с утра активно обсуждают появившуюся информацию о сокращении работников скорой помощи Плещеевской районной больницы. В местных группах в соцсетях появилось фото уведомления работников службы скорой помощи медучреждения о сокращении. С предложением вакантных должностей – уборщиков служебных помещений и рабочих по обслуживанию и ремонту зданий.

Информация всколыхнула общественность, однако начальник регионального Департамента здравоохранения опроверг ее.

- Появившаяся в Интернете информация о сокращении сотрудников Плещеевской центральной районной больницы не соответствует действительности, - написал Иван Залогин на своей официальной страничке в «ВКонтакте».

Залогин рассказал, что фактически отделение скорой помощи этой больницы переходит в состав Станции скорой медицинской помощи города Орла, которая теперь будет работать по вызовам города Орла и Орловского района.

То самое уведомлениеФото: Соцсети

- Поэтому всем сотрудникам отделения скорой помощи Плещеевской ЦРБ предложено перейти на работу в Службу скорой помощи города Орла.

При этом качество медицинского обслуживания пациентов улучшится. Количество бригад скорой помощи и спецтранспорта в Плещеевской ЦРБ ограничено, теперь же ситуация изменится. Станция скорой помощи города Орла сильнее с точки зрения укомплектованности кадрами и оснащения медицинским оборудованием, - написал начальник Департамента здравоохранения.

Он отметил, что во многих городах России действует единая служба скорой помощи – это мировой опыт и так работа будет строиться эффективнее. О сокращении же работников, по словам чиновника, речи не идет: в рамках трудового законодательства они увольняются из одной структуры и переходят в новую.

- Прошу не спекулировать на теме здравоохранения и не создавать панику, проверять данные, которые размещаются сети интернет, - написал Залогин.