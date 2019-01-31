Орловские депутаты: «Горожане могут платить 17 рублей за проезд, если в транспорте нет валидатора»

Одной из тем, вызвавших дискуссию, на сегодняшнем заседании Орловского горсовета стало повышение тарифа на проезд в общественном транспорте областного центра. Уже с завтрашнего дня, 1 февраля, поездка в одну сторону обойдется орловцам в 20 рублей при расчете наличными и в 17 при оплате проезда банковской картой. Но вот загвоздка – за несколько часов до вступления в силу нового тарифа валидаторами оборудованы только 115 единиц общественного транспорта. А всего их – почти 350. Так как же быть горожанам?

На этот вопрос присутствующие и пытались найти ответ. Мнения возникли разные.

- Работа ведется, сейчас перевозчики дооборудуют транспорт валидаторами, понимание есть. Если же гражданин захочет расплатиться картой, а валидатора не окажется, он может отдать за поездку 17 рублей, - сказал Николай Ванифатов, начальник управления городского хозяйства и транспорта.

По словам Ванифатова, если в салоне нет считывающего устройства для банковских карт, но пассажир хочет расплатиться картой по старому тарифу, а водитель требует с человека плату в 20 рублей, можно будет позвонить по специальному номеру и оставить жалобу. Правда чиновник не уточнил, придется ли после этого пассажиру покинуть салон транспорта, ехать зайцем и продолжать дискуссию с водителем, или все же заплатить по полной.

В обязательном порядке разместить во всех автобусах таблички с номерами телефонов, по которым пассажиры смогут пожаловаться на подобные спорные ситуации предложил депутат Иван Дынкович.

- Мы видим, что администрация вместе с перевозчиками не успевает выполнить решение горсовета в установленный срок. Однако если найден компромисс, пусть люди о нем узнают. Разместите информацию в транспорте о том, что в данной машине отсутствует необходимое оборудование и наличный тариф составляет 17 рублей, - отметил народный избранник.

В итоге было принято решение о том, что в общественном транспорте с завтрашнего дня будет установлен контроль рабочей группы за ситуацией.

Чтобы понять, что думают на этот счет сами перевозчики, мы связались с одним из индивидуальных предпринимателей.

- Валидаторы мы получим и установим сегодня. Сейчас есть договоренность с властями о том, что если в транспорте нет устройства для банковских карт, то пассажир вправе заплатить 17 рублей, - сообщил «КП» один из перевозчиков.

Также нам стало известно, что вопрос дифференцирования тарифа рассматривает прокуратура. Надзорный орган не одобряет разницы в оплате картой и за наличные средства. Вполне вероятно, что ценник на поездку за наличку и безнал в скором времени сравняется.