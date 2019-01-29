Орловцы смогут платить 17 рублей за проезд в необорудованных валидаторами маршрутках

Вопрос транспортного обслуживания в Орле вновь вынесли чиновники на повестку дня на еженедельной планерке, которая состоялась сегодня, 29 января, в городской администрации. В этот раз наболевшая тема затронула порядка действий в том случае, если в маршрутке не установлен валидатор для безналичной оплаты проезда.

Напомним, специальное оборудование должно появиться во всех общественных автобусах в срок до 1 февраля. За проезд в необорудованных валидаторами маршрутках орловцы смогут платить прежнюю стоимость – 17 рублей.

- Если перевозчики требуют оплатить 20 рублей без предоставления возможности оплатить по безналичному расчету, то это является нарушением договора. Если валидатор вышел из строя, или автобус уехал с базы без валидатора - такой транспорт должен быть снят с рейса, а приборы заменены на рабочие, - подчеркнул сити-менеджер Орла Александр Муромский.

Стоит отметить, что на водителей, требующих в этом случае оплатить проезд по новому тарифу, можно будет пожаловаться в отдел организации транспортного обслуживания населения и связи по телефонам: 43-36-02 и 43-71-14. При этом орловцам необходимо запомнить регистрационный номер автобуса, номер маршрута и время, когда пассажир совершал поездку.

В свою очередь мэр города Василий Новиков отметил, что все автобусы обязаны быть оборудованными валидаторами уже сейчас. По словам градоначальника, в случае невыполнения перевозчиками требований договора, контракт с ними может быть расторгнут в одностороннем порядке.

Кроме того, с контрольной даты, 1 февраля, к работе в Орле приступят специальные группы. С проверками они будут курсировать по городу и следить за наличием и работоспособностью валидаторов.