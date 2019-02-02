На водителя, устроившего ДТП с летальным исходом под Орлом, завели уголовное дело

В Орловской области возбуждено уголовное дело в отношении водителя, устроившего ДТП с летальным исходом. Все случилось 1 февраля в Свердловском районе: в столкновении отечественного внедорожника «Нива» и микроавтобуса «Фольксваген» один человек погиб и пятеро пострадали.

Роковое ДТП произошло около пяти часов вечера на 44 километре трассы «Орел-Тамбов». 34-летний водитель за рулем «Нивы» вылетел на встречную полосу, где в этот момент следовал микроавтобус «Фольксваген Транспортер» с пассажирами. Машины столкнулись. Удар был такой силы, что 25-летний пассажир отечественного автомобиля погиб на месте происшествия.

Покалечился сам водитель «Нивы», с места аварии его увезла «скорая», мужчина госпитализирован. Также госпитализация потребовалась 38-летнему водителю микроавтобуса, его пассажиру женщине 43 лет. Два несовершеннолетних пассажира иномарки получили травмы, врачи оказали им необходимую помощь и направили на домашнее лечение.

Все обстоятельства аварии устанавливали сотрудники Госавтоинспекции. В итоге было возбуждено уголовное дело.

- В отношении водителя автомобиля "Нива" следственным подразделением ОМВД России по Свердловскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 УК Российской Федерации (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств повлекшее по неосторожности смерть человека, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.