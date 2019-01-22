2019-01-22T11:15:25+03:00
Общество

К переходу на безналичный расчет готовы только 70 единиц транспорта в Орле

Перевозчики говорят, что к 1-му февраля не успеют оборудовать специальными устройствами все машины, а значит придется платить наличными - 20 рублей
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: Вячеслав КоваленкоФото: Вячеслав Коваленко
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С 1-го февраля орловцы и гости областного центра, по планам городских властей, смогут расплатиться картой во всем муниципальном транспорте. Напомним, в первый день грядущего месяца тариф на поездку в общественном транспорте увеличится до 20 рублей при наличном расчете. При расчете же безналом, стоимость одной поездки останется прежней – 17 рублей в одну сторону. Однако подорожание грядет уже на следующей неделе, а на сегодняшний день только 70 единиц транспорта оборудовано валидаторами (считывающее устройство для банковских карт – прим. ред.). Из 354.

В ситуации разбирался мэр города Василий Новиков. Решение вопроса перехода на безналичную оплату не ограничилось кабинетом. Градоначальник решил сам прокатиться на трамвае. И расплатиться картой не смог. Почему в городе складывается такая ситуация и не выполняется решение горсовета? Ответ держали перевозчики.

Мэр Орла проехался в трамвае. Расплатиться картой не удалось

Мэр Орла проехался в трамвае. Расплатиться картой не удалось

- Не хватает водителей. Люди уезжают работать в другие регионы, где платят достойно. Да и такой дифференцированный подход к оплате в общественном транспорте перевозчиков не устраивает, - отметил индивидуальный предприниматель Игорь Бортников.

Более того, перевозчики написано коллективное письмо в областную прокуратуру и уполномоченному по правам предпринимателей региона.

На прямой вопрос Василия Новикова будет ли в итоге весь транспорт оборудован к 1-му февраля валидаторами ответ был однозначный: «Нет».

— Если не будет выполнена задача по установке валидаторов, то договоры с перевозчиками должны быть расторгнуты, — возмутился мэр Орла.

Градоначальник поручил главе администрации Александру Муромскому «сесть за стол переговоров» с перевозчиками и урегулировать вопрос. Срок на выполнение - три дня.

«КП» следит за развитием ситуации.

ОФИЦИАЛЬНО

с 1 февраля 2019 года в Орле установлена стоимость по безналичному расчету 17 рублей, по единой транспортной карте — 15 рублей, наличный проезд — 20 рублей.

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