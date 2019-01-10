2019-01-10T16:13:33+03:00
Общество

Орловские спасатели пришли на помощь водителю, застрявшему в снегу на «Ниве» по дороге домой

Мужчину отогрели горячим чаем и поселили в гостинице, автомобиль на буксире вытащили из снежных завалов на следующий день
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
Поделиться:
Фото: ГУ МЧС России по Орловской областиФото: ГУ МЧС России по Орловской области
Изменить размер текста:

Дорога домой обернулась настоящим приключением для жителя Хотынецкого района Орловской области. Во время праздничных каникул, 2 января, мужчина возвращался из Орла от родственников к себе домой. Путь в его деревню Маяки лежал через заснеженное поле, которое в одиночку на автомобиле «Нива» оказалось побороть тяжело.

Справиться со снегом орловцу оказалось не по силам. Тогда уже совсем замерзший мужчина позвонил в спасательную службу и рассказал о своей проблеме.

- На помощь мужчине было направлено одно отделение ПСЧ-35. На месте спасатели обнаружили, что дорога сильно заметена. По ней невозможно было проехать ни легковому, ни грузовому автомобилю, - рассказала «КП» Наталья Акулова, руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Орловской области.

Замерзшего водителя пожарные привезли в расположение части в поселок Хотынец. Мужчину обогрели и угостили горячим чаем. После спасатели обратились в местную администрацию, и водителя разместили в гостинице на ночлег.

На следующий день, утром 3 января, спасатели выехали обратно в поле, чтобы расчистить дорогу и освободить из снежных завалов машину. После «Ниву» взяли на буксировку. Дорогу до самого дома водителя расчищал трактор.

Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

- После оказанной спасателями помощи мужчина обратился на «телефон доверия» Главного управления и поблагодарил пожарных, которые спасли его и помогли в сложной ситуации, - добавила Наталья Акулова.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
В Италии предлагают легализовать выращивание и переработку марихуаны и других легких наркотиков на дому
Сенатор М5 Маттео Мантеро внес в Сенат законопроект, согласно доводам которого все, кто против легализации, автоматически считаются лоббистами интересов наркомафии
Новости 24
В преддверии Дня печати в Орле поощрили журналистов
Орловская пенсионерка продала комнату в своей квартире, сама же заплатив за нее 135 тысяч рублей
Почти 100 спецмашин боролись ночью со снежными завалами на дорогах в Орле
Орловец решил попутешествовать за чужой счет и попал под уголовное дело
На Орловщине плата за коммунальные услуги повысится более чем на 4 %
Как в Орле отметить Старый Новый год
В Орле купель на Крещение оборудуют на реке Ока
25 тысяч орловцев побывали на театральных новогодних представлениях
Огнеборцы потушили пожар в жилом доме в Орле
«Рождественскую сказку» покажут сегодня воспитанники Орловской православной гимназии
На орловской трассе автоледи на «Ниве» протаранила иномарку
В Орле наградят участников ликвидации аварии на водопроводе
В Орле прошли Рождественские Колядки с русским размахом
Двух женщин задержали в орловском гипермаркете за попытку кражи
19 января автоэкстремалов Орла приглашают на соревнования по дрифту
Орловец учинил потасовку в круглосуточной пивной
В феврале орловцы посоревнуются в ловле рыбы спиннингом с берега
Активисты призвали орловских властей усилить работу по вывозу снега и уборке наледи
На Орловщине растет заболеваемость ОРВИ
В Орле в квартире дома на улице Матросова случился пожар
Соревнования по мини-футболу на снегу состоялись в орловской глубинке
Два автомобиля горели в Орле накануне днем
Орловцы могут стать участниками благотворительной акции «Свет рождественской звезды»
Почти сто коммунальных машин убирали ночью Орел
Власти Орла: «Школы готовы к переходу на адресное питание»