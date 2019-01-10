Орловские спасатели пришли на помощь водителю, застрявшему в снегу на «Ниве» по дороге домой

Дорога домой обернулась настоящим приключением для жителя Хотынецкого района Орловской области. Во время праздничных каникул, 2 января, мужчина возвращался из Орла от родственников к себе домой. Путь в его деревню Маяки лежал через заснеженное поле, которое в одиночку на автомобиле «Нива» оказалось побороть тяжело.

Справиться со снегом орловцу оказалось не по силам. Тогда уже совсем замерзший мужчина позвонил в спасательную службу и рассказал о своей проблеме.

- На помощь мужчине было направлено одно отделение ПСЧ-35. На месте спасатели обнаружили, что дорога сильно заметена. По ней невозможно было проехать ни легковому, ни грузовому автомобилю, - рассказала «КП» Наталья Акулова, руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Орловской области.

Замерзшего водителя пожарные привезли в расположение части в поселок Хотынец. Мужчину обогрели и угостили горячим чаем. После спасатели обратились в местную администрацию, и водителя разместили в гостинице на ночлег.

На следующий день, утром 3 января, спасатели выехали обратно в поле, чтобы расчистить дорогу и освободить из снежных завалов машину. После «Ниву» взяли на буксировку. Дорогу до самого дома водителя расчищал трактор.

Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

- После оказанной спасателями помощи мужчина обратился на «телефон доверия» Главного управления и поблагодарил пожарных, которые спасли его и помогли в сложной ситуации, - добавила Наталья Акулова.