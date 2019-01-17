В Орле пассажир маршрутки обматерил и ударил инспектора ДПС

Сегодня утром, 17 января, в одной из орловских маршруток разыгралась неприятная сцена. Один из пассажиров автобуса обматерил и ударил инспектора ДПС, который вместе с коллегой остановил общественный транспорт, нарушивший правила дорожного движения.

Как стало известно «КП» утром стражи дорожного правопорядка как обычно несли свою службу. Инспекторы заметили набитую битком «Газель» и остановили её. Водитель переполненной маршрутки набрал пассажиров сверх положенного количества, что для Орла не редкость, хотя и является грубым нарушением Правил дорожного движения.

Однако один из пассажиров счел, что ездить в по сути опасном для здоровья и жизни транспорте - это нормально, а вот опаздывать по своим делам из-за сотрудников ДПС - не очень. Свое недовольство мужчина выразил на «русском матерном», обозвав Госавтоинспекторов. А когда те попросили его покинуть салон для составления протокола об административном правонарушении, и вовсе кинулся на полицейских с кулаками.

- Пассажир толкнул одного из сотрудников полиции и нанес ему удар по лицу. Гражданина доставили в УМВД России по городу Орлу для выяснения всех обстоятельств инцидента, - рассказала «КП» Олеся Лихобабина, врио начальника отдела информации и общественных связей УМВД России по Орловской области.

Сейчас полицейские проводят проверку, материалы которой будут переданы уже в следственные органы. Вероятнее всего, дебоширу грозит уголовное дело.