Пожилой орловец перевел мошенникам 670 тысяч рублей

В Орле пожилой мужчина перевел мошенникам 670 тысяч рублей. Пенсионер собирался продать земельный участок, чем и воспользовались аферисты, лишив орловца всех сбережений.

Инцидент произошел на днях. За помощью к полицейским обратился 72-летний горожанин. Мужчина рассказал, что стал жертвой мошенников и обрисовал детали происшествия. Оказалось, пенсионер хотел продать принадлежащий ему земельный участок, объявление об этом было размещено в интернете. Через какое-то время пожилому орловцу позвонил «покупатель». Мужчина сказал, что готов купить землю и даже внесет предоплату. Незнакомец втерся в доверие.

- Затем потенциальный покупатель вновь позвонил гражданину и сообщил, что якобы по ошибке перевел ему гораздо большую сумму. При этом он отметил, что рассчитывает на порядочность пенсионера, и попросил вернуть деньги, перечислив на определенный счет, который продиктовал. Доверчивый орловец вместе с супругой отправился в отделение банка, где они сняли со своих карт все сбережения в размере 670 тысяч рублей перевели их звонившему, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Пенсионеры поверили мошеннику. Они безоговорочно выполнили все его рекомендации: тот предусмотрительно предупредил сотрудникам банка не рассказывать для каких целей пожилая чета снимает средства. Только через несколько дней орловец понял, что его обманули.

Сейчас афериста разыскивает полиция. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Между тем стражи порядка в который раз рекомендуют орловцам проявлять бдительность. Не сообщать незнакомцам данные своих платежных средств, не следовать их инструкциям и не проводить никаких манипуляций ни по интернету, ни через банкомат. И ни в коем случае не перечислять посторонним людям свои денежные средства.