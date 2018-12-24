Зимний тест-драйв: реальны ли прогулки с коляской в Орле зимой?

Для тест-драйва была выбрана главная пешеходная улица Орла – Ленина. В предыдущей статье я рассказывала, какие приключения ждали меня при передвижении с коляской по городу на троллейбусе. Учитывая погодные условия и забытый коммунальщиками Северный район города, на этот раз рисковать я не решила и воспользовалась автомобилем.

Остановились прямо у Александровского моста около 11 часов утра. Коммунальная техника мост расчистила, но почему-то до самой парковки снегоуборочные машины так и не доехали. Результат: коляску еле вытянула из сугробов.

Парковка у Александровского мостаФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ

Чистый от снега Александровский мостФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ

Руки подкачали, поднимаемся вверх. Коляска дребезжит по прочно прилипшему к асфальту льду. Дворники стараются, что-то ковыряют лопатами. Перебираемся на улицу Ленина.

Корка льда на мостуФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ

Брусчатка расчищена, пешеходные дорожки – нет. Смесью соли и песка также посыпать забыли. Так что танцы на льду нам были обеспечены. Ноги в одну сторону, коляска в другую. С горем пополам, взобрались наверх. Свернуть к Детскому парку у нас с малышом не вышло. Коммунальщики за нас решили, что гулять там не надо.Ну, хоть здесь посыпали песком. За это спасибо.

Брусчатка - расчищена, пешеходные дорожки - нетФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ

В Детский парк дороги нетФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ

Что ж, идем дальше. Снег сгребли в кучу, которая растянулась по всей длине улицы. Кстати, на протяжении всего пути так и не встретила ни одной мамочки с коляской. И что творит отчаянная журналистика? Более опытные родители уже обзавелись специальными крытыми санями.

Кучи неубранного снега на центральной улицеФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ

Кучи неубранного снега на центральной улицеФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ

На площади еле-еле проехали. Город гуляет, дети веселятся, снег месится ногами – красота. Коляску приходится вести задними колесами вперед – иначе тебе не победить непогоду. К городскому парку пройти смогут только смелые, ну, или вооружившиеся санями. Рассказывать про обратный путь не буду. Оказалось, еще веселее: снег начал таять…

Неубранная площадьФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ

Для эксперимента не зря был выбран самый центр Орла. Но он провалился даже здесь. Выводы мы предоставляем нашим читателям сделать самим.