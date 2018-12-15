2018-12-15T11:01:06+03:00
Происшествия

Судьбу чиновников, за взятку продававших места на кладбищах Орла, решит суд

СК завершил расследование уголовного дела
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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В Орле региональным СК завершено расследование уголовного дела в отношении экс-начальника «Управления коммунальным хозяйством города» и других сотрудников управления. В зависимости роли каждого их обвиняют по двум статьям уголовного кодекса: «Получение взятки» и «Мелкое взяточничество».

- Следствием установлено, что Эдуард Троцюк (бывший начальник УКХ – ред.), с целью получения взяток от граждан за предоставление земельных участков под захоронения на общественных кладбищах города Орла и выдачу удостоверений на право пользования захоронениями, организовал преступную группу, в которую вошли ведущие специалисты УКХ Коржавых, а также землекопы МУП «РОУ г. Орла». В процессе осуществления преступной деятельности членами организованной преступной группы под руководством Троцюка с марта по май 2016 года от жителей города Орла получены взятки на общую сумму 365 тысяч рублей за предоставление 9 земельных участков на кладбищах города Орла, - рассказала «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

При этом обвиняемые скрывали свою деятельность, используя специально разработанный язык. Так, суммы взяток они обозначали в «километрах» и «метрах», при появлении полицейских на кладбищах подавали друг другу об этом знак, словом, конспирировались как могли.

Сейчас уголовное дело с утвердительным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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