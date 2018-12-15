2018-12-15T11:01:06+03:00
Происшествия

Судьбу чиновников, за взятку продававших места на кладбищах Орла, решит суд

СК завершил расследование уголовного дела
Ольга СУПОНЕВА
Поделиться:
Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

В Орле региональным СК завершено расследование уголовного дела в отношении экс-начальника «Управления коммунальным хозяйством города» и других сотрудников управления. В зависимости роли каждого их обвиняют по двум статьям уголовного кодекса: «Получение взятки» и «Мелкое взяточничество».

- Следствием установлено, что Эдуард Троцюк (бывший начальник УКХ – ред.), с целью получения взяток от граждан за предоставление земельных участков под захоронения на общественных кладбищах города Орла и выдачу удостоверений на право пользования захоронениями, организовал преступную группу, в которую вошли ведущие специалисты УКХ Коржавых, а также землекопы МУП «РОУ г. Орла». В процессе осуществления преступной деятельности членами организованной преступной группы под руководством Троцюка с марта по май 2016 года от жителей города Орла получены взятки на общую сумму 365 тысяч рублей за предоставление 9 земельных участков на кладбищах города Орла, - рассказала «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

При этом обвиняемые скрывали свою деятельность, используя специально разработанный язык. Так, суммы взяток они обозначали в «километрах» и «метрах», при появлении полицейских на кладбищах подавали друг другу об этом знак, словом, конспирировались как могли.

Сейчас уголовное дело с утвердительным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Экс-спецназовца, напавшего в Казани на подростка-аутиста, выгнали из МВД за потерю оружия
Как рассказали родители мальчика, мужчина так и не извинился перед ним. «Комсомолка» разбиралась, что могло подвигнуть взрослого мужчину на столь жестокое избиение [видео]
Новости 24
В этом году участие в «Губернаторской елке» примут 600 юных орловцев
В Орле при ремонте сквера Комсомольцев были допущены нарушения
Конференция по библиотековедению «Денисьевские чтения» открылась в Орле
В Орле полицейские задержали местного жителя с героином
В четверг в центре Орла автомобилистам запретят парковаться
Наряды полиции возьмут под охрану места массовых новогодних мероприятий в Орле
В Орле обсудили реорганизацию учебных учреждений
Кубок КВН от Госавтоинспекции разыграли орловские старшеклассники
Лауреатами премии «Ладога» стали двое орловских поэтов
Орел почти готов к празднованию Нового года и Рождества
Знания об истории российского паспорта проверят орловцы на викторине
Пять детских новогодних представлений готовит орловский театр имени Тургенева
На Орловщине обсудили итоги реализации программы по развитию сельских территорий
Орловцы подарят новогодние подарки детям из трудных семей
Орловскую пенсионерку обокрал ее собутыльник
Орловский театр «Свободное пространство» запускает новый детский спектакль «Как у зимы лютой сердце появилось»
В гости к воспитанникам орловского интерната приехали росгвардейцы с подарками и спектаклем
В орловской глубинке сгорел гараж с двумя автомобилями
Орловцам напомнили о запрете дарения подарков госслужащим
Призы Деда Мороза разыграют орловские ориентировщики
Артисты театра «Свободное пространство» собирают подарки для воспитанников орловских детских домов
Вывоз плодородных почв, обнаруженный орловскими общественниками, подтвердил Росприроднадзор
В Орле волонтеры объявили о розыске не вернувшейся с работы женщины