Орловец под наркотиками напал на свою девушку и изрезал ее куском стекла

Дикая и жестокая история произошла в Орле накануне. В ночь на 19 декабря 29-летний местный житель напал в квартире на свою девушку с осколком стекла и буквально искромсал ее. По версии следствия, в этот момент нападавший находился под воздействием наркотиков.

Все случилось в квартире в Советском районе города глубокой ночью. Девушка праздновала свой 21-й день рождения. В какой-то момент между именинницей и ее молодым человеком произошел конфликт. Недолго думая, орловец схватил кусок стекла и напал на девушку.

- Подозреваемый, находясь по месту своего жительства в состоянии наркотического опьянения, вступил в конфликт со своей сожительницей, в ходе которого осколком стекла нанес ей множественные удары в область головы, туловища, конечностей, - сообщила «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

Девушка стала кричать и звать на помощь. Шум услышали соседи и тут же позвонили в полицию. К счастью, стражи порядка подоспели оперативно.

- Дверь была незаперта. В коридоре полицейские обнаружили избитую потерпевшую и мужчину, который применял к ней силу. Полицейские пресекли противоправные действия злоумышленника. Мужчина вел себя неадекватно, во время задержания оказывал сотрудникам сопротивление, - рассказала «Комсомолке» Карина Тхаржевская, начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Орловской области.

Несчастной вызвали "скорую", на которой ее и увезли в больницу. По словам ее близких, девушка уже пережила операцию, готовится еще к одной. Изверг буквально искромсал ее: задето легкое, глаз, множественные раны на теле и конечностях, голове. Сейчас ей требуется кровь, причем любая. Каждый, кто хочет и может помочь, может обратиться на орловскую станцию переливания крови.

Какое наказание ждет нападавшего, решит суд. Региональный СК в отношении мужчины возбудил уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Вероятнее всего, в ближайшее время его заключат под стражу.