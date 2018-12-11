«Слушайте, товарищи потомки»: на орловской сцене показали мюзикл «Маяковский»
В субботу, 8 декабря, в орловском театре «Свободное пространство» зрители смогли увидеть музыкально-драматический спектакль «Маяковский». Напомним, его показ прошел в рамках Всероссийского театрального фестиваля «Месяц деревне», который впервые проходит в нашем городе.
«Маяковского» представил на орловской сцене московский «Театр Луны». Как признался его режиссер-постановщик Александр Рыхлов, спектакль впервые на гастролях и поэтому было особенно волнительно то, как его примут зрители.
Образы революцииФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
С первых секунд мюзикл начинает держать зрительный зал в напряжение. Сменяются картинки, железным потоком маршируют юноши и девушки, движение, шум революционных лозунгов и… Темнота, из которой выходит что-то жуткое, демоническое.
Свет… и на сцене появляется Он – бунтарь Владимир Маяковский. Рожденный стихией, он отвергает роскошь, создает новый мир, но сам не находит в нем места. Любовь, мечты, надежды, друзья, враги – все рушится.
Орловский зритель очень тепло принял московских артистовФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Вместе с Маяковским зрители переживают драму всей страны и целого поколения оставшегося на перепутье. Какой же исход? Покажет история, говорит спектакль.
Орловская публика высоко оценила «Маяковского» и в зрительном зале еще долго не смолкали аплодисменты.
Каков исход? Покажет историяФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
КОГДА? ГДЕ?
Фестиваль «Месяц в деревне» продлится до 17 декабря в театре «Свободное пространство» и завершится Всероссийским конкурс чтецов по произведениям Тургенева в библиотеке Бунина.
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