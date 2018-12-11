2018-12-11T09:49:21+03:00
Звезды

«Слушайте, товарищи потомки»: на орловской сцене показали мюзикл «Маяковский»

Вместе поэтом-бунтарем зрители пережили драму страны на перепутье [фото]
Наталья Меркулова
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Спектакль состоялся в рамках фестиваля "Месяц в деревне"Спектакль состоялся в рамках фестиваля "Месяц в деревне"Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В субботу, 8 декабря, в орловском театре «Свободное пространство» зрители смогли увидеть музыкально-драматический спектакль «Маяковский». Напомним, его показ прошел в рамках Всероссийского театрального фестиваля «Месяц деревне», который впервые проходит в нашем городе.

«Маяковского» представил на орловской сцене московский «Театр Луны». Как признался его режиссер-постановщик Александр Рыхлов, спектакль впервые на гастролях и поэтому было особенно волнительно то, как его примут зрители.

Образы революции Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Образы революцииФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

С первых секунд мюзикл начинает держать зрительный зал в напряжение. Сменяются картинки, железным потоком маршируют юноши и девушки, движение, шум революционных лозунгов и… Темнота, из которой выходит что-то жуткое, демоническое.

Свет… и на сцене появляется Он – бунтарь Владимир Маяковский. Рожденный стихией, он отвергает роскошь, создает новый мир, но сам не находит в нем места. Любовь, мечты, надежды, друзья, враги – все рушится.

Орловский зритель очень тепло принял московских артистов Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Орловский зритель очень тепло принял московских артистовФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Вместе с Маяковским зрители переживают драму всей страны и целого поколения оставшегося на перепутье. Какой же исход? Покажет история, говорит спектакль.

Орловская публика высоко оценила «Маяковского» и в зрительном зале еще долго не смолкали аплодисменты.

Каков исход? Покажет история Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Каков исход? Покажет историяФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

КОГДА? ГДЕ?

Фестиваль «Месяц в деревне» продлится до 17 декабря в театре «Свободное пространство» и завершится Всероссийским конкурс чтецов по произведениям Тургенева в библиотеке Бунина.

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