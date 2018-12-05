Встаем на коньки и лыжи: Орел готовится к зимнему сезону

В этом году наступление зимы календарной и настоящей на редкость совпало. В Орле полным ходом идет оборудование спортивных объектов к сезону лыж и хоккея, ледового катания и веселого времяпрепровождения в компании надувных «ватрушек». «Комсомолка» рассказывает, где же в этом году можно провести время с пользой для тела и радостью для духа.

НАДЕВАЕМ КОНЬКИ - И НА ПЛОЩАДЬ ЛЕНИНА

Главным местом для катания нынешней зимой станет центральная городская площадь: в настоящее время здесь идет оборудование катка под открытым небом. Принять горожан и гостей областного центра он будет готов во второй половине месяца, вход - свободный!

Каток на площади Ленина откроют 21 декабряФото: Архив "КП"

- Для удобства всех желающих покататься будет работать прокат коньков. Рядом с катком установят торговые павильоны, где горожане смогут выпить горячего чая и перекусить, - рассказала «КП» Наталья Андреева, замначальника управления физической культуры и спорта городской администрации.

Официальное открытие катка, по планам, состоится 21 декабря в 15 часов.

КАТАЕМСЯ ПОД КРЫШЕЙ И С МУЗЫКОЙ

Для тех, кто хочет покататься уже сейчас, работают крытые катки. Гостей на массовые катания приглашает Ледовая арена на Наугорском шоссе. Расписание сеансов катания еженедельно обновляется и познакомиться с ним можно на официальном сайте арены. Стоимость - 120 рублей час со своими коньками и 180 рублей в час, если вы берете коньки на прокат для взрослых и 60 рублей со своим инвентарем для детей, в случае же проката - детский билет стоит 120 рублей. Также здесь можно воспользоваться услугой заточки спортинвентаря. Для студентов действуют скидки!

Для тех, у кого нет своих коньков, на ледовых аренах работает прокатФото: Архив "КП"

Покататься на коньках под крышей можно и в Ледовой арене в Зареченском микрорайоне. С расписанием массовых катаний можно познакомиться здесь. Обойдется час на льду в такую же цену, как и на арене на Наугорском шоссе.

Еще один каток – ледовая арена в ТМК «Гринн». В отличие от двух предыдущих, время массовых катаний здесь с утра и до позднего вечера! Что касается расходов, то стоимость сеанса катания обойдется в 120 рублей в будни и 150 рублей в выходные (для взрослых), + прокат коньков 80 рублей. Детский билет в будни стоит 80, в выходные - 100 рублей. Расписание можно найти здесь.

ДЛЯ ТЕХ, КТО НЕ БОИТСЯ МОРОЗА

Ну а что касается катков под открытым небом, совсем скоро по несколько ледовых площадок и хоккейных кортов должны появиться в каждом районе города.

В Заводском районе зальют 10 хоккейных кортов по адресам: школа №29, улица Комсомольская, 192, 252, 288, 312, 362, переулок Шпагатный, 4, улица Черепичная, 14, улица Розы Люксенбург, 54, улица Емлютина, 2. В районе появятся ледовые площадки около гимназии №16, школ №17, №25, №26 и по ул. Кромская, 10а - открытый каток в районе стадиона "Южный" с прокатом коньков!

Движение - жизнь!Фото: Архив "КП"

В Железнодорожном районе появятся хоккейные корты на улице Советская, 29 и на улице Привокзальная, 8, а также ледовая площадка в районе школ №31 и №35.

Северный район будет радовать жителей хоккейными кортами по адресам: улица Маринченко, 9б (территория городского спортивно-оздоровительного центра), Московское шоссе, 163 и 166, улица Бурова, 30, улица Кузнецова, 2.

ВСЕ НА ЛЫЖИ!

Что касается беговых лыж, то главной локацией для любителей этого вида спорта станет Медведевский лес в Северном районе города. В ближайшее время здесь будет проложена трасса.

Также покататься на лыжах можно будет в парке Победа (левый берег реки Оки, рядом со стадионом Ленина). Пройдут лыжные трассы и в лесопарке Лужки, на стадионе «Южный» (в 909 квартале), а также на Студенческой,2 (Техникум путей сообщения).

По сообщению пресс-службы горадминистрации, уже сейчас на лыжных трассах в Медведевском лесу и микрорайоне «Лужки» рабочие обрезали сучья и кустарники, поросли, восстановили мосты. А в парке «Победа» выровняли грунт.

В этом году лыжи можно будет взять напрокат в двух пунктахФото: Ольга СУПОНЕВА

Кстати, если у вас нет своих лыж, то их можно будет взять напрокат. Пункты проката будут работать на стадионе "Южный" (ул. Кромская, 10а) - здесь же можно взять и коньки, а также в Северном районе города (по адресу Маринченко 9б).

Проведите эту зиму весело и с пользой!Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Любителей горных лыж и сноубордов орловским склонам в этом году тоже есть чем порадовать! Местные базы отдыха готовят свои трассы, следите за нашими новостями – скоро мы расскажем, где можно отвести душу любителям экстрима и сколько это будет стоить.