Благодаря активистам в Орловской области запретили продавать табак в двух магазинах около учреждений образования

Управление Роспотребнадзора запретило двум магазинам в Орловской области продавать табачную продукцию по причине того, что они находятся рядом с учреждениями образования. Этого добились активисты ОНФ.

Речь идет о торговых точках вблизи техникума сферы услуг в Орле и средней школы в Сосково. Они располагались на расстоянии менее чем 100 метров от образовательных учреждений.

Активисты отмечают, что расстояние от границ магазина до территории техникума составляет 20 метров, от территории Сосковской средней школы и расположенного рядом филиала Орловского реставрационно-строительного техникума – 60 метров. Повторный мониторинг показал, что сейчас табака на прилавках там нет.

- Нам не удалось приобрести табачную продукцию. Ранее здесь прямо через дорогу от образовательных учреждений продавали сигареты. Ученики на перемене могли с легкостью выйти купить пачку и успеть покурить. Теперь продажа прекращена, - рассказали «КП» в пресс-службе ОНФ по Орловской области.

Однако проблема все еще остается актуальной для торговой точки, расположенной на расстоянии 74 метра от корпуса архитектурно-строительного института ОГУ имени Тургенева. Этот адрес общественники выявили еще в сентябре, но табак здесь по-прежнему продают.

- В этом магазине продажа табака не афишируется. Специально отведенной полки для сигарет нет. Они реализуются из-под прилавка, - подчеркнули активисты.

Отметим, что после обращения в Роспотребнадзор активистам ОНФ удалось добиться прекращения продажи табачных изделий вблизи 52 образовательных учреждений Орловской области.