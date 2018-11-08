СЕГОДНЯ 11:10 2018-11-08T11:05:04+03:00

В Орле детский центр выплатит 50 тысяч рублей маме малыша, перевернувшего на себя чайник с кипятком Фото: Архив "КП"

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Областной суд обязал орловский детский центр выплатить 50 тысяч рублей маме малыша, который во время занятий перевернул на себя чайник с кипятком.

Инцидент произошел год назад в классе музыки. Во время чаепития по случаю дня рождения одного из воспитанников центра 2-летний мальчик потянул за поднос с электрическим чайником. Горячая вода вылилась на ребенка, из-за чего он получил термический ожог груди, живота, правой руки 1-2 степени.

Родители мальчика обратились в суд с требованием взыскать компенсацию морального вреда в пользу малыша в размере 500 тысяч рублей и в пользу каждого из родителей по 100 тысяч рублей. Железнодорожный районный суд им отказал. Тогда родители обжаловали решение в апелляции.

- В силу пункта 3 статьи 1073 ГК РФ устанавливается презумпция виновности дошкольного или иного учреждения, обязанного осуществлять надзор за малолетним, причинившим вред во время нахождения под надзором данного учреждения, - сообщает пресс-служба облсуда.

По мнению судебной коллегии, педагог на чаепитии не осуществила должного контроля со своей стороны за поведением детей. Тот нюанс, что в комнате вместе с детьми находились их мамы, не освобождает преподавателя от обязанности обеспечить безопасность детей. Мать также обязана была осуществлять постоянный контроль за действиями своего малолетнего сына.

С учетом всех нюансов, суд частично удовлетворил требования родителей. При таких обстоятельствах в пользу мамы ребенка центр выплатит 50 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.