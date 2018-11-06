2018-11-06T15:53:36+03:00
Общество

Орловский пчеловод поссорился с соседом из-за мини-пасеки на своем участке

Через суд мужчина добился денежной компенсации за укусы насекомых и вывоза ульев
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Орловский пчеловод поссорился со своим соседом из-за мини-пасеки на его участкеОрловский пчеловод поссорился со своим соседом из-за мини-пасеки на его участкеФото: Архив "КП"
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Орловский пчеловод поссорился со своими соседями из-за мини-пасеки из 8-ми ульев, которую тот оборудовал на своем земельном участке. Мужчина обратился в суд, потому что несколько раз вместе с внуком был искусан насекомыми. Он вызывал себе скорую помощь, которая диагностировала аллергию на укусы пчел.

- В частности, у орловца имеется аллергическая реакция на яд пчелы домашней, превышающая нормальное значение в пять раз. Врач аллерголог-иммунолог поставил ему диагноз «ангионевротический отек на укус пчёл» и рекомендовал избегать с этими насекомыми любого контакта, - сообщает пресс-служба облсуда.

Мужчина через суд попросил пчеловода ежегодно вывозить пчёл в период с 1 апреля по 1 октября за пределы земельного участка, а также компенсации морального вреда в размере 15 000 рублей. Но требования были удовлетворены частично, обязав пасечника вывозить ульи с 1 мая по 31 сентября. С таким решением пчеловод не согласился и решил его обжаловать, указав, что он соблюдает все ветеринарно-санитарные правила по содержанию пчёл.

- По нормам, расстояние между ульями должно быть не менее 3,5 метров. Перед летками на полметра вперед удаляется дерн и площадки засыпаются песком. Территория пасеки должна быть выровнена и очищена. Траву периодически подкашивают и убирают, трупы пчел и мусор, обнаруженные на предлетковых площадках, собирают и сжигают. Сами ульи подлежат размещению на расстоянии не менее 3 метров от границ соседних земельных участков с глухим забором не менее двух метров. На каждую пасеку должен быть заведен ветеринарно-санитарный паспорт, где фиксируется санитарное состояние пасеки, - сообщает ведомство.

Однако суд установил, что содержание ульев пасечником требованиям нормативов не соответствует. Решение районного суда судебная коллегия оставила без изменения.

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