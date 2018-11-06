Орловчанка стала победительницей конкурса "Топ-модель СНГ-2018"

СЕГОДНЯ 10:06 2018-11-06T10:17:16+03:00

19-летняя Дарья Баранова завоевала гран-при в финале престижного соревнования в Ереване

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Орловчанка стала победительницей конкурса Топ-модель СНГ. Дарья Баранова, модель «Ozdemir MM», завоевала гран-при в финале престижного соревнования, который состоялся в столице Армении - Ереване.

Финальный этап прошел 4 ноября. Вместе с Дарьей на подиум вышли достойные конкурентки: профессиональные модели из стран постсоветского пространства и Восточной Европы.

Дарья Баранова. Фото: ru.sputniknews.kz

- Первое место заняла участница из России Дарья Баранова. Она получила корону победительницы, право участвовать в международных конкурсах красоты, денежный приз и множество подарков от спонсоров мероприятия, - рассказала «КП» Оксана Оздемир, директор модельного агентства «Ozdemir Model Management».

Конкурс "Топ Модель СНГ-2018" проходил в Ереване с 25 октября по 5 ноября. Для участия в нём в Армению прибыли профессиональные модели. Всего поступило больше тысячи заявок, из которых были выбраны 30 конкурсанток из 16 стран.

Валерия Брагина. Фото: ru.sputniknews.kz

Отметим, что в прошлом году Дарья стал 2-й вице-мисс главного конкурса красоты Орловщины «Мисс Орел-2017». Участие в конкурсе принимала и еще одна орловская красавица: почётный титул Stylish Model в финале взяла модель «Ozdemir MM», финалистка Мисс Орёл-2015 Валерия Брагина.