2018-11-03T18:34:49+03:00
Общество

Орловские спасатели проводят для детей творческий конкурс поделок и рисунка

Тематика работ связана с предупреждением пожаров и безопасностью жизнедеятельности
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото: ГУ МЧС России по Орловской областиФото: ГУ МЧС России по Орловской области
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В Орловской области стартовал детский конкурс рисунков и поделок на тему предупреждения пожаров и безопасности жизнедеятельности. Его инициировало региональное ГУ МЧС России вместес областным отделением Всероссийского добровольного пожарного общества и Департаментом образования области.

Конкурс проводится среди подрастающего поколения ежегодно. Его главная цель – обучить детей основам безопасности жизнедеятельности, привить им навыки осторожного обращения с огнем и популяризовать профессию пожарного и спасателя.

Участниками конкурса могут стать воспитанники детских садов, школ, учреждений начального профессионального образования, дополнительного образования и клубов. Творческие работы распределяются в трех номинациях: «Художественно-изобразительное творчество», «Декоративно-прикладное творчество» и «Технические виды творчества».

- Конкурс проводится в три этапа. С декабря 2018 года по январь 2019 года он пройдет в городских округах и муниципальных районах. В феврале-марте следующего года пройдет областной этап конкурса. Работы, занявшие призовые места по его итогам, будут направлены в Центральный Совет Всероссийского добровольного пожарного общества в городе Москве, где в апреле-мае 2019 года пройдет всероссийский этап, а также конкурс МЧС России «МЧС глазами детей», - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области.

Материалы для творческих работ могут быть самыми разнообразными: от простого карандаша и бумаги до металла и теста. При оценке будут учитываться такие критерии, как характер работы, оригинальность замысла, полнота раскрытия темы.

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