Несколько машин пострадали от пожара на парковке в Болховском микрорайоне Орла

СЕГОДНЯ 09:46 2018-11-09T09:50:10+03:00

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Сегодня ночью в Болховском микрорайоне Орла случилось ЧП: на парковке произошел пожар. Один автомобиль полностью сгорел, еще несколько машин пострадали от пламени.

Сообщение о возгорании на парковке у дома №8 по Генерала Лаврова поступило спасателям около 1:20 нынешней ночи, с 8-го на 9-е ноября. На момент прибытия спасателей, внедорожник "Шкода Йети" полыхал открытым пламенем, была угроза распространения огня на припаркованные рядом автомобили. С пламенем справились и к счастью обошлось без жертв, однако нескольтко машин серьезно пострадали.

Фото: vk.com/bolkhovetcФото: соцсети

- У автомобиля «Фольксваген Поло » выгорела задняя часть на общей площади три квадратных метра, пострадал салон, у «Форда Мондео» выгорели передние бампер и фары. В автомобиле «Фольксваген Пассат» оплавилась фара, в «Пежо 308» выгорел бампер, переднее правое крыло, правое зеркало, огнем поврежден моторный отсек. У автомобиля «Шевроле Авео» огнем повреждены передний бампер, фара, капот. У «Лады Веста» на переднем бампере вздулось лакокрасочное покрытие, - рассказалит "КП" в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

В настоящее время эксперты устанавливают сумму причиненного огнем материального ущерба, а также причину, по которым произошло возгорание.