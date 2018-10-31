СЕГОДНЯ 14:30 2018-10-31T14:34:18+03:00

В Орле состоялся первый концерт в рамках фестиваля "Джазовая провинция" Фото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ

Музыканты порадовали орловцев новой насыщенной программой от классической музыки Иоганна Баха до современного джаза с элементами хип-хопа

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23-ий Международный фестиваль «Джазовая провинция» снова заглянул в орловскую глубинку. В этом году в нашем городе он показал себя в новом формате, с новой насыщенной программой от классической музыки Иоганна Баха до современного джаза с элементами хип-хопа.

Первый концерт в Орле состоялся в понедельник, 29 октября, на сцене театра имени Тургенева. Открыл фестиваль его основатель – Леонид Винцкевич с проектом «VIVA Bach!». Основой программы стали сюиты. Музыкальный эксперимент удалось уместить приблизительно в час.

- Когда я посмотрел историю создания сюит Баха, узнал, что они были написаны как упражнения для виолончелистов. За это время были созданы десятки транскрипций - для органа, для клавесина, для симфонического, для камерного оркестра. С текстом все обращались свободно, видимо, в связи с тем, что они были написаны как учебное пособие. Вот и мы творчески попытались найти новое прочтение – с новыми мелодиями, с новыми формами, - рассказал Леонид Винцкевич.

Наряду с директором фестиваля программу «VIVA Bach!» исполнили известный во всем мире виолончелист Борис Андрианов, сын Леонида Винцкевича – Николай за саксофоном. На ударных играл Вартан Бабаян.

В Орле состоялся первый концерт в рамках фестиваля "Джазовая провинция"Фото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ

Уникальными гостями «Джазовой провинции» стала команда «Stooges Brass Band» из Нью-Орлеана, родины американского джаза. Коллектив создал новый оригинальный стиль,применив в своей музыке сочетание хип-хопа, ритм-н-блюза, джаза, фэнка, поп-музыки, world music с традиционной нью-орлеанской культурой. Услышав их музыку, орловцы не смогли усидеть в своих креслах и выходили танцевать ближе к сцене.

Вишенкой вечера стал дуэт Карины ля Дульче и Саши Колпакова. Двое музыкантов, в чьих жилах течет испанская и цыганская кровь, на орловской сцене исполнили испанское фламенко, бразильский джаз, цыганскую музыку, индийский коннакол и хиты этно-музыки.

В Орле состоялся первый концерт в рамках фестиваля "Джазовая провинция"Фото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ

Следующий концерт в рамках фестиваля «Джазовая провинция» в Орле состоится 8 ноября. Орловцев порадуют норвежский дуэт «Espen Eriksen и Gunnar Halle», ВИНЦКЕВИЧ & KERSHAW ТРИО, джазовая певица Ксения Коробкова, бразильская барабанщица Mariá Portugal и голландский альт-саксофонист Paul van Kemenade, ансамбль джазовой музыки Давида Голощекина и Юлии Касьян.