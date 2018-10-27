Останки красноармейца, найденные в Орловской области, передали его родственникам из Казахстана
В поселке Кромы Орловской области по случаю передачи останков бойца Красной Армии Филиппа Антропова его родственникам из Казахстана состоялся митинг. Мероприятие прошло в четверг, 25 октября, на площадке у Братской могилы советских воинов.
Напомним, останки советских солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны на территории Кромского района, поисковики клуба «Батальон» обнаружили летом. После они разыскали родственников павших героев.
- Для меня было делом чести разыскать останки деда. Не так давно на сайте «Память народа» я узнал, что на 252 высоте в селе Красниково Орловской области есть могила воинов, где и похоронен наш солдат. Чуть позже со мной связались люди и рассказали о статье в газете «Лениногорская правда», где было напечатано о поисковом клубе «Батальон» и о его работе. Автор писал, что был найден медальон с именем моего деда, - рассказал внук погибшего солдата, Игорь Антропов.
Игорь выразил слова благодарности орловским поисковикам за проделанную работу и дань уважения, отданную погибшему солдату.
В заключение митинга все присутствующие возложили цветы к Братской могиле советских воинов и почтили их память минутой молчания.