2018-11-01T09:30:51+03:00
Звезды

Как в Орле провести «Ночь искусств»

Мероприятия стартуют 4 ноября
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Как в Орле провести «Ночь искусств»Как в Орле провести «Ночь искусств»
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4 ноября орловцы присоединятся какции «Ночь искусств – 2018». Мероприятия будут длиться на протяжении дня в разных частях города.

Так, в полдень Орловский театр кукол откроет свои кулисы для маленьких зрителей и проведет экскурсию. В 16 часов состоится акция «Даруй мне тишь твоих библиотек», приуроченная к 180-летию библиотеки имени Бунина.

В 6 часов вечера на мероприятие «Искусство объединяет» приглашает орловчан музей изобразительных искусств. В Доме Грановского в это же время пройдет беседа-выставка «Лесков в иллюстрациях», а театр «Свободное пространство» представит спектакль «Люди Ламанчи».

В свою очередь, для своих гостей подготовил обширную программу Орловский краеведческий музей. Посетителей ждут концерт воспитанников Детской музыкальной школы № 3 имени Прокофьева, мастер-класс по изготовлению сувениров из глины, браслетов из фоамирана, силуэтная вырезка «Тени времен. Жизнь и творчество Тургенева», историко-краеведческая игра «Орел: Что? Где? Когда?», свободный самостоятельный осмотр экспозиции. Программа пройдет в стенах музея с 6-ти до 9-ти вечера.

В Музее Бунина запланирован литературный вечер, посвященный нобелевским лауреатам. Он начнется в 19 часов. Часом позже, на музыкальный вечер «Я помню чудное мгновенье» приглашает музей писателей-орловцев.

Под закат вечера экскурсию по своим кулисам проведет театр Тургенева. Гостям представится уникальная возможность сфотографироваться в интерьерах. Экскурсия запланирована на после 9 вечера.

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