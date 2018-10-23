СЕГОДНЯ 17:40 2018-10-23T17:41:19+03:00

Ремонт фонтана в Городском парке в Орле идет без отставаний от графика Фото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ

Работы выполнены уже на 80 % и завершатся к 20 ноября

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В Орле продолжаются работы по благоустройству четырех общественных территорий. Речь идет о Детском и Городском парках, парке «Ботаника» и сквере «Дворянское гнездо».

Так, например, ремонт фонтана за входной группой в Городском парке идет согласно графику. Как отмечает пресс-служба городской администрации, опасений по срыву сроков нет.

Сейчас на фонтане практически завершено обустройство его чаши. Реставрационные работы закончены на 80%. Также частично там появились и малые архитектурные формы. По контракту подрядчик обязуется отчитаться о проделанной работе к 20 ноября текущего года.

В свою очередь, в Детском парке завершились работы по устройству «сухого» светомузыкального фонтана и ремонту прилегающей к нему территории. Подрядчиком выступил ООО «Техспецкомплект».

Напомним, новый фонтан имеет сенсорное управление. По периметру расположены светящиеся плитки, при нажатии на которые можно управлять высотой струй воды. Рядом с фонтаном появились скамейки и урны. Выложена плитка. Обустраиваются газоны. Сейчас ведется приемка объекта.

В парке «Ботаника» подрядчик ООО «СтроительствоМонтажРемонт» ускорил темпы работ. Здесь полностью уложен асфальт. Ведутся работы по установке мусорных урн и скамеек. До 25 октября рабочие исправят покрытие на детской площадке. Здесь положат второй слой поверх существующего. По обещаниям подрядчика, работа будет выполнена в течение двух дней.

В сквере «Дворянское гнездо» полностью отремонтировали пешеходные дорожки, появились новые тротуарная плитка и поребрики. Рабочие обустроили ниши для установки малых архитектурных форм. Еще в процессе находится ремонт балюстрады.