Ремонт фонтана в Городском парке в Орле идет без отставаний от графика
В Орле продолжаются работы по благоустройству четырех общественных территорий. Речь идет о Детском и Городском парках, парке «Ботаника» и сквере «Дворянское гнездо».
Так, например, ремонт фонтана за входной группой в Городском парке идет согласно графику. Как отмечает пресс-служба городской администрации, опасений по срыву сроков нет.
Сейчас на фонтане практически завершено обустройство его чаши. Реставрационные работы закончены на 80%. Также частично там появились и малые архитектурные формы. По контракту подрядчик обязуется отчитаться о проделанной работе к 20 ноября текущего года.
В свою очередь, в Детском парке завершились работы по устройству «сухого» светомузыкального фонтана и ремонту прилегающей к нему территории. Подрядчиком выступил ООО «Техспецкомплект».
Напомним, новый фонтан имеет сенсорное управление. По периметру расположены светящиеся плитки, при нажатии на которые можно управлять высотой струй воды. Рядом с фонтаном появились скамейки и урны. Выложена плитка. Обустраиваются газоны. Сейчас ведется приемка объекта.
В парке «Ботаника» подрядчик ООО «СтроительствоМонтажРемонт» ускорил темпы работ. Здесь полностью уложен асфальт. Ведутся работы по установке мусорных урн и скамеек. До 25 октября рабочие исправят покрытие на детской площадке. Здесь положат второй слой поверх существующего. По обещаниям подрядчика, работа будет выполнена в течение двух дней.
В сквере «Дворянское гнездо» полностью отремонтировали пешеходные дорожки, появились новые тротуарная плитка и поребрики. Рабочие обустроили ниши для установки малых архитектурных форм. Еще в процессе находится ремонт балюстрады.