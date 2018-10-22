Орловская студентка Дарья Кирюхина стала «Тургеневской девушкой»

СЕГОДНЯ 09:20 2018-10-22T09:30:54+03:00

Изменить размер текста: A A

20 октября в драмтеатре в Орле состоялся финал межрегионального конкурса «Тургеневская девушка». Наряду с остальными мероприятиями его приурочили к празднованию 200-летия со дня рождения писателя-орловца. Конкурс прошел в нашем городе уже в 14-ый раз.

В первый день участницы из Орловской, Липецкой и Брянской областей прочли отрывки из произведений Ивана Тургенева на иностранном языке. Девушки также выступили в рамках литературно-музыкальной гостиной.

Фото с сайта облправительства

В день финала за звание «Тургеневской девушки» боролись 10 конкурсанток. Барышни представили на суд жюри свои видеоролики «Визитная карточка». В таком особом приветствии девушкам предстояло рассказать о своих увлечениях и актуальности выбранного социального проекта.

Фото с сайта облправительства

По итогам всех конкурсных дней члены жюри отметили Дарью Кирюхину, студентку ОГАУ имени Парахина. Она получила главный приз. В номинации «Визитная карточка» победила Валентина Ступак из Мценска. Лучшей в категории «Социальной проект» стала Екатерина Гаврюшина из Орла. Валерия Петухова из Нарышкино победила в номинации «Художественная декламация «Вне времени и пространства». Барышня из Липецка, Анастасия Добродеева, лидировала в номинации «Литературно-музыкальная гостиная «ART-Hall». А по итогам интернет-голосования приз зрительских симпатий забрала орловчанка Екатерина Белоножко.

Фото с сайта облправительства

Все победительницы и финалистки получили дипломы, памятные подарки и призы. После конкурса приятным бонусом стал гала-концерт, участие в котором приняли ведущие артисты театров, филармонии и лучшие творческие коллективы и солисты города Орла и области. Вечер завершил Губернский бал.