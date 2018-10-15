СЕГОДНЯ 11:35 2018-10-15T11:38:06+03:00

Барышни покажут свои таланты и исполнят отрывки из произведений великого орловца на иностранном языке

Изменить размер текста: A A

19 и 20 октября в Орле пройдет Межрегиональный конкурс «Тургеневская девушка», в котором примут участие не только орловские барышни, но и девушки из Брянской и Липецкой областей.

Так, 19 октября, с 11 утра в театре «Русский стиль» девушки представят на суд жюри литературно-музыкальную композицию. Она будет сочетать в себе музыкальное, драматическое, хореографическое и вокальное искусство.

В продолжение дня, с 14 часов состоится торжественная церемония открытия конкурса. А спустя два часа, всех барышень ждет Конкурс художественной декламации «Вне времени и пространства». Девушки расскажут отрывки из произведений Ивана Тургенева на одном из иностранных языков, которым владел сам великий писатель.

Ближе к вечеру, в 17:30 все конкурсантки примут участие в мастер-классе «Этикет.RU». В процессе обучения они познакомятся с основами этикета: как правильно вести беседу и подавать себя в обществе, научатся секретам цивилизованного спора, «мобильному» этикету и тонкостям электронной переписки.

Завершится конкурс 20 октября в театре Тургенева. С 14 часов на сцене начнется яркий и красочный гала-концерт. На нем назовут имя главной «Тургеневской девушки» и вручат финалисткам призы. В концерте примут участие ведущие артисты театров, филармонии и лучшие творческие коллективы и солисты города Орла и области.

В завершение праздника, в 16 часов, в фойе состоится Губернский бал. Участники студий историко-бытового танца ЦФО закружат гостей в танцевальном вихре, каждый на мгновение сможет очутиться в эпохе Ивана Тургенева и почувствовать дыхание того времени.