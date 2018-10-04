В Орел приехали гости из Германии

СЕГОДНЯ 13:45 2018-10-04T13:48:04+03:00

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В администрации Орла прошла встреча городского руководства с гостями из германского города Оффенбах-на-Майне.

30 лет назад, в 1988 году, два центра подписали партнерские отношения. Тогда в Саабрюкене состоялась конференция мэров, на которой побывал Анатолий Мерцалов, председатель Орловского горисполкома. На обратном пути в Россию он посетил Оффенбах-на-Майне, где с бывшим мэром этого города Вольфгангом Ройтером он установил отношения доверия и сердечности. Сегодня в обоих городах работают клубы-проводники для взаимных школьных обменов, стажировок студентов, проведения выставок и многое другое.

Встреча заграничных гостей прошла в теплой и дружественной обстановке. На приеме обе стороны обменялись благодарностями и подарками.

Напомним, немецкую делегацию в Орле ждет насыщенная трехдневная программа. Сегодня гости посетят гимназию № 39 имени Фридриха Шиллера, краеведческий музей, институт иностранных языков и художественно-графический факультет ОГУ имени Тургенева.

На следующий день, 5 октября, делегация вместе со студентами и школьниками отправятся в тур по достопримечательностям Орла. После их встретят в детской музыкальной школе имени Калинникова на праздничном концерте.

В заключительный день программы, 6 октября, для гостей запланирована экскурсия в Военно-исторический мемориальный комплекс «Вяжи» в Новосильском районе.