2018-10-03T16:23:03+03:00
Общество

Орловские студенты готовятся стать экологическими инспекторами

Формат школы – онлайн-занятия
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото с сайта ОНФ по Орловской областиФото с сайта ОНФ по Орловской области
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Орловские студенты стали слушателями курсов «Школы общественных экологических инспекторов». Этот проект недавно запустил ОНФ вместе с Федеральной службой по надзору в сфере природопользования.

Школа представляет собой онлайн-занятия, в ходе которых рассматриваются основы государственного управления в сфере экологии, правила осуществления общественного экологического контроля и взаимодействия с органами государственной власти. Уроки проходят раз в неделю. Их преподают эксперты ОНФ, депутаты Госдумы, сотрудники Росприроднадзора.

После завершения обучения студенты сдадут экзамен. По его итогам они получат удостоверение общественного экологического инспектора и право фиксировать правонарушения в области охраны окружающей среды, направляя материалы в органы госнадзора.

- У нас запланировано закрепление полученных теоретических знаний практическими навыками. Мы проведем мониторинги по выявлению несанкционированных свалок на территории балки «Непрец», которая является ботаническим памятником природы и природным резерватом редких и реликтовых растений», - сообщили в пресс-службе ОНФ по Орловской области.

Пройти курс таких лекций может любой желающий. Для этого необходима регистрация на сайте проекта inspectora.onf.ru. Сами занятия в «Школе общественных экологических инспекторов» проведут до 2 ноября 2018 г.

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