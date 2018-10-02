На памятнике Героям-комсомольцам в Орле появится подсветка

СЕГОДНЯ 15:05 2018-10-02T15:06:29+03:00

Гранитные плиты с архитектурного строения вернут на место

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В орловской городской администрации состоялось рабочие совещание. На повестку дня чиновники вынесли вопрос о благоустройстве Комсомольского сквера.

Ранее местные жители озаботились тем, что с памятника Героям-комсомольцам при ремонте сняли гранитные плиты. По обещаниям властей, их вернут обратно.

Изначально Комсомольский сквер не входил в программу «Формирование современной городской среды» на текущий год. Но так как в ходе благоустройства запланированных 11-ти общественных территорий некоторые средства удалось сэкономить, перечень ремонтируемых объектов решили расширить.

Проект сквера согласовали с управлением по государственной охране объектов культурного наследия Орловской области, поскольку памятник Героям-комсомольцам является историческим объектом. Согласно плану, центральная площадка Комсомольского сквера с памятником будет подсвечена. Также изменения коснутся гранитных ступеней и плитки – их выровняют.

Подготовительные работы по контракту выполнит подрядчик ООО «АртСтрой». Заявки на право благоустройства сквера еще идут. Аукцион будет открыт до 9 октября.

Отметим, что сквер было решено отреставрировать в связи с юбилейной датой – 100 лет со дня рождения комсомола. Здесь на 29 октября запланирован ряд праздничных мероприятий.