Орловские спасатели рассказали молодежи о правилах оказания первой помощи

СЕГОДНЯ 13:20 2018-09-28T13:20:33+03:00

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Орловские спасатели поделились с молодежью навыками поведения в экстренных ситуациях, приняв участие в Ярмарке инициатив, которая прошла в Орле несколько дней назад. Так как в этот раз ярмарка состоялась под эгидой Года волонтера, большинство представленных на площадках проектов было посвящено этому направлению. Поэтому участие сотрудников МЧС в ярмарке стало очевидным.

Экспозиция, которую представили спасатели, вызвала неподдельный интерес. В рамках Всероссийского проекта «Научись спасать жизнь» орловцам показали, как помогать людям в случае ЧП. Проект оказался очень востребованным.

- Сотрудники «чрезвычайного ведомства», студенты-спасатели рассказали все, что необходимо знать для оказания первой помощи человеку: как проверить, есть ли пульс, реакцию на внешние раздражители, нет ли внутренних повреждений, а затем на тренажере «Оживленная Анна» показали, как проводить реанимационные мероприятия, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Кроме того, психолог Главного управления рассказала об особенностях оказания экстренной психологической помощи, как пострадавшим, так и участникам ликвидации ЧС. Также сотрудники МЧС и студенты-спасатели поучаствовали в конкурсе «Знаток ПДД», где показали навыки оказания психологической поддержки пострадавшим при острых стрессовых реакциях и первой помощи.