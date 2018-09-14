2018-09-14T15:55:01+03:00
Общество

Орловская «карта убитых дорог» потеряла несколько своих участков

На многих улицах наконец-то появился новый асфальт
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото с сайта ОНФ по Орловской областиФото с сайта ОНФ по Орловской области
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Орловская «карта убитых дорог» обеднела на несколько своих участков. На отмеченных на сайте дорожного проекта ОНФ дорогах в Орле наконец-то произвели капитальный ремонт. Теперь на участках по улицам Картукова, Героев пожарных, а также Правый берег реки Орлик сияет новый асфальт.

- Отремонтированные участки на протяжении нескольких лет находились в неудовлетворительном состоянии. Автолюбители были вынуждены ездить по дорогам, асфальтовое покрытие на которых практически разрушилось, - отметили орловские активисты.

Напомним, улица Картукова была отмечена орловцами на карте дорожного проекта ОНФ еще год назад. Тогда же здесь была предпринята попытка проведения ямочного ремонта. Часть ям заделали новым асфальтом, другие просто засыпали щебнем. Этой весной здесь снова образовались ямы. Сейчас асфальтовое покрытие обновили.

Подобная ситуация была и с улицей Героев пожарных. В ужасном состоянии дорога здесь находилась около 3-х лет. После обращения активистов в городскую администрацию по вопросам провала ливневых решеток и отсутствию крышек на канализационных люках, на дороге провели ямочный ремонт. И только в этом году на этом участке стартовал капитальный ремонт.

- Дорога на участке по улице Правый берег реки Орлик также вызывала беспокойство граждан на протяжении нескольких лет. Асфальт на этом участке рассыпался каждую весну, а на отдельных местах проваливался. В частности, такая картина наблюдалась неподалеку от Александровского моста, - рассказали в пресс-службе ОНФ по Орловской области.

Всего на «карте убитых дорог» в Орловской области было отмечено 250 участков. На 25 из них провели капитальный ремонт, на 50 - ямочный.

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