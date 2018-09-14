СЕГОДНЯ 12:50 2018-09-14T12:51:17+03:00

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В эту субботу, 15 сентября, орловцы присоединятся ко Всемирному дню чистоты и наведут порядок в пяти разных местах. В команду добровольческой акции «Сделаем» вошли активисты и представители организаций РКЦ добровольческих инициатив ОГУ, РОО «ООЦВ», РОД ГРАЖДАНЕ ОРЛА, Волонтёры Победы, Гражданский патруль Орловской области, поисково-спасательные отряды.

Само по себе движение «Сделаем» зародилось в Эстонии 10 лет назад. Тогда за 5 часов полсотни тысяч волонтеров очистили страну от 10 тысяч тонн мусора, который отправили на утилизацию и переработку. Спустя несколько лет оказалось, что загрязненность территорий после массовой уборки снизилась на 75 %. Эта акция воодушевила население и показала людям, что только они сами отвечают за то, как будут жить.

Успешный пример Эстонии вдохновил и другие страны. В России, например, в пилотной акции, которая состоялась в 2012 году, участвовало 85 тысяч человек. Самыми активными регионами стали Иркутская, Воронежская, Курская, Тверская, Ленинградская, Кемеровская и Брянская области, Пермский край.

На Орловщине волонтеры проведут уборки в козьем парке, на прибрежной полосе реки Орлик, на территориях гипермаркета «Лента», УФСИН России по Орловской области и Школы № 19.

В частности, сбор для уборки в козьем парке в Орле пройдет на улице Гагарина возле магазина «Перекресток» в 9:30 утра. После уборки организаторы приглашают всех на пикник. Для уборки левого берега Орлик волонтеры соберутся возле спорткомплекса «Труд» в это же время. После завершения акции добровольцев ждет приятный сюрприз - полевая солдатская каша и чай в сквере влюблённых у Александровского моста.

Всем необходимым инвентарем, мусорными мешками и перчатками неравнодушных участников акции обеспечат на местах уборки.