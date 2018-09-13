2018-09-13T13:21:44+03:00
Общество

При поддержке Александра Мисуркина в орловских школах ввели факультатив по бадминтону

Занятия организованы в 7-ми учреждениях
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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При поддержке Александра Мисуркина в орловских школах ввели факультатив по бадминтонуПри поддержке Александра Мисуркина в орловских школах ввели факультатив по бадминтону
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С нового учебного года при поддержке космонавта Александра Мисуркина в орловских школах ввели спортивный факультатив по бадминтону. С 1-го сентября такие занятия организованы в семи образовательных учреждениях: школах №1, № 19, № 32, № 36, № 39, № 50 и № 51. Об этом рассказали «КП» в пресс-службе городской администрации.

Стоит отметить, что изменения коснулись не только бадминтона. В этом году число учеников, севших за парты орловских школ, выросло до 33 664 школьников. Большинство из них обучаются в две смены. Значительно перегружены лицеи № 1 и № 40, гимназия № 19, школы № 50 и № 51.

Во многих школах сформированы 187 классов с углубленным изучением предметов, 42 профильных класса,16 бипрофильных классов с общеобразовательной и профильной группой.

Также особое внимание в Орле продолжают уделять обучению детей с ограниченными возможностями здоровья: в общеобразовательных учреждениях учатся три тотально незрячих ребенка, два колясочника и более 2-х тысяч детей с другими ограничениями.

В этом учебном году практически все ученики получили бесплатные комплекты учебников. Ввели также и новый предмет для старшеклассников — астрономию.

По сообщениям пресс-службы мэрии, для безопасного обучения к началу учебного года в ряде школ провели текущий ремонт кровли, реставрацию фасадов, ремонт пищеблоков и актовых залов. В нескольких учреждениях появились новая мебель, технологическое оборудование для пищеблоков, компьютеры. Во многих школах установили систему видеонаблюдения.

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