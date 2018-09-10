2018-09-10T16:37:21+03:00
Звезды

Орловцы приняли участие в Тургеневских чтениях на открытом воздухе

Горожане знакомились с биографией писателя, читали его произведения и отвечали на вопросы викторин
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Орловцы приняли участие в Тургеневских чтениях на открытом воздухеОрловцы приняли участие в Тургеневских чтениях на открытом воздухеФото: Архив "КП"
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На протяжении целого дня, 7 сентября, орловцы принимали участие в серии мероприятий, подготовленных орловской библиотечной системой в рамках празднования 200-летнего юбилея со дня рождения великого русского писателя Ивана Тургенева. Горожанам предлагалось прочесть произведения нашего земляка, познакомиться с его биографией и ответить на вопросы различных викторин.

Открылись «Тургеневские чтения» на бульваре Победы у дуба-ровесника самого писателя. Для воспитанников детского сада № 85 студенты, будущие библиотекари, прочли сказки Тургенева. Затем малышам рассказали о том, как жил писатель, чем увлекался, как учился, какие языки он знал, и как сказки Тургенева дошли до читателей.

Еще одним местом проведения букфеста стала улица Ленина. Рядом с детской библиотекой имени Крылова каждый желающий мог взять с выставки книгу и прочитать несколько строк любимого произведения Тургенева. Кроме того, неподалеку орловцев встречали старинные танцы в исполнении дам и кавалеров, сценки из произведений. Всем прохожим раздавали флаеры с кулинарными рецептами от Ивана Тургенева, в числе которых были советы по приготовлению варенья из крыжовника, котлет «по-лутовиновски».

В свою очередь, на Тургеневском бережке состоялся библио-пазл «200 лет спустя». Участникам предстояло показать, насколько хорошо они знают писателя и его произведения. В квесте приняли участие две команды: старшеклассники школы № 24 и первокурсники аграрного университета. За правильные ответы на вопросы ребята получали кусочки пазла, чтобы собрать картинку. Одной команде нужно было составить изображение памятника Тургенева, второй – беседку Дворянского гнезда.

В импровизированный читальный зал превратился и городской сквер перед библиотекой имени Фета. В юношеской библиотеке № 8 в этот день прошел цикл выставок, таких как, «Мода времён Тургенева», «Девичья комната», «Кабинет Базарова», «Комната Варвары Петровны». Перед КДЦ «Металлург» состоялись громкие чтения, опрос на тему любимой книги Тургенева, литературные игры и викторины.

По заверению организаторов «Тургеневских чтений», это далеко не последний праздник такого формата в Орле. Осенью к празднованию 200-летия нашего знаменитого писателя будут подготовлены новые массовые мероприятия.

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