Предварительные итоги выборов губернатора Орловской области 2018: Клычков набрал более 80 процентов голосов

СЕГОДНЯ 21:30 2018-09-09T21:47:50+03:00

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9 сентября, жители Орловской области выбирали губернатора региона. Сразу после закрытия участков стартовал подсчет голосов. Предварительные данные говорят о безоговорочной победе Андрея Клычкова.

По итогам обработки двух процентов бюллетеней Андрей Евгеньевич набрал более 80 процентов голосов. Только один из его оппонентов смог превысить пятипроцентный барьер. Это Руслан Перелыгин, кандидат от партии «Справедливая Россия».

Окончательные итоги выборов подведут утром 10 сентября.

- Явка избирателей составила 58,39 процентов, - сообщили в ЦИК Орловской области.

Стартовал подсчет голосов.

Напомним, Андрей Клычков был назначен врио губернатора Орловской области 5 октября 2017 года, после того как президент России Владимир Путин принял отставку экс-главы региона Вадима Потомского. Ранее Андрей Клычков руководил фракцией КПРФ в Мосгордуме и был секретарем Московского городского комитета КПРФ.

ДОСЬЕ "КП"

Андрей Евгеньевич Клычков родился 2 сентября 1979 года в городе Калининграде.

Окончил Калининградский юридический институт МВД РФ, Российский университет инноваций, Дипломатическую академию МИД РФ.

В июле 2001 года вступил в Коммунистическую партию РФ. Работая в партии, прошел путь от помощника юрисконсульта до заместителя руководителя Юридической службы Центрального комитета КПРФ. Входил в состав Центральной избирательной комиссии Российской Федерации.

Член президиума центрального комитета КПРФ, секретарь ЦК КПРФ.Являлся секретарем Московского городского комитета КПРФ.

Был избран депутатом Московской городской Думы пятого и шестого созыва. Был руководителем фракции КПРФ в Мосгордуме. Являлся заместителем председателя комиссии по делам общественных объединений и религиозных организаций. Входил в состав комиссий: по градостроительству, государственной собственности и землепользованию; по законодательству, регламенту, правилам и процедурам; объединенной комиссии Московской городской Думы и Московской областной Думы по координации законотворческой деятельности по городскому хозяйству и жилищной политике.

Женат, двое сыновей.