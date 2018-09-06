Орловщина получила 26 школьных автобусов и 9 передвижных ФАПов

СЕГОДНЯ 11:50 2018-09-06T11:51:46+03:00

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Уже завтра ребята из 26 орловских сельских школ отправятся на занятия в новеньких комфортных автобусах. Торжественная церемония передачи техники прошла в четверг, 6 сентября, на площади Ленина Орла.

Региона получил 26 школьных автобусов и 9 передвижных ФАПов. Последние оснащены современным медицинским оборудованием.

- Передвижные фельдшерско-акушерские пункты приобретены впервые в истории Орловщины. Благодаря диалогу Правительства области с Министерством здравоохранения РФ на данные цели было выделено более 65 миллионов рублей, - сообщили в пресс-службе правительства Орловской области.

ФАПы переданы Глазуновской, Должанской, Знаменской, Колпнянской, Краснозоренской, Ливенской, Малоархангельской, Нарышкинской, Плещеевской Центральным районным больницам.

Школьные автобусыФото: Анастасия ВАРДАНЯН

Они будут в ежедневном режиме оказывать медпомощь жителям деревень, в которых проживает до 100 человек.

Полноприводные передвижные центры оснащены собственной энергетической установкой, гинекологическим креслом, рабочим местом фельдшера, кондиционером, полом с подогревом, тепловыми завесами, биотуалетом, холодильником.

- В результате экономии, полученной по итогам торгов, планируется приобрести еще один передвижной ФАП. Также в скором времени в регион будет поставлен мобильный мамограф, закупленный за счет федеральных средств,- сообщили в региональном правительстве.

Ключи от ФАПов в торжественной обстановке были вручены главам районов и руководителям ЦРБ.

Также на пл. Ленина были представлены прибывшие вчера в наш регион школьные автобусы. Они оборудованы ремнями безопасности, алкозамками, системой ГЛОНАСС.

Эта техника поступит в 17 районов после оформления документов.

Передвижные фельдшерско-акушерские пункты приобретены впервые в истории ОрловщиныФото: Анастасия ВАРДАНЯН