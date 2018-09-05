Орловцы спели вместе с Хором Турецкого

СЕГОДНЯ 09:40 2018-09-05T09:48:49+03:00

Концерт под открытым небом собрал несколько тысяч зрителей

Изменить размер текста: A A

Настоящий праздник песни состоялся на главной площади Орла вечером во вторник, 4 сентября. Для жителей города выступил всемирно известный вокальный коллектив Хор Турецкого.

Вход на концерт был свободным. Несколько тысяч зрителей заполнили всю площадь Ленина. Горожане приходили целыми семьями и не только слушали, но пели вместе с артистами. Не удержался даже глава региона.

Врио губернатора Андрей Клычков вышел на сцену и вместе с Хором Турецкого исполнил свою любимую песню на стихи Николая Добронравого «Надежда».

Народный артист России Михаил Турецкий тепло поприветствовал орловцев, отметив красоту, гостеприимство и музыкальность нашего региона.

Уникальность концертов в том, что зрители сами могут почувствовать себя певцами, исполнив любимые композиции вместе с Хором Турецкого. Творческая программа вечера состояла из отечественных и зарубежных хитов, которые публика спела вместе с хором.

Проект Хора Турецкого «Праздник песни» поддержанный Президентом России Владимиром Путиным, за два года собрал более 4,5 миллионов человек на разных площадках России и Казахстана.