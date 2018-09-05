Орловцы спели вместе с Хором Турецкого
Настоящий праздник песни состоялся на главной площади Орла вечером во вторник, 4 сентября. Для жителей города выступил всемирно известный вокальный коллектив Хор Турецкого.
Вход на концерт был свободным. Несколько тысяч зрителей заполнили всю площадь Ленина. Горожане приходили целыми семьями и не только слушали, но пели вместе с артистами. Не удержался даже глава региона.
Врио губернатора Андрей Клычков вышел на сцену и вместе с Хором Турецкого исполнил свою любимую песню на стихи Николая Добронравого «Надежда».
Народный артист России Михаил Турецкий тепло поприветствовал орловцев, отметив красоту, гостеприимство и музыкальность нашего региона.
Уникальность концертов в том, что зрители сами могут почувствовать себя певцами, исполнив любимые композиции вместе с Хором Турецкого. Творческая программа вечера состояла из отечественных и зарубежных хитов, которые публика спела вместе с хором.
Проект Хора Турецкого «Праздник песни» поддержанный Президентом России Владимиром Путиным, за два года собрал более 4,5 миллионов человек на разных площадках России и Казахстана.
Хор Турецкого в Орле.Хор Турецкого в Орле. Тысячи жителей пришли на центральную площадь и вместе спели прекрасные композиции!