2018-09-05T09:48:49+03:00
Общество

Орловцы спели вместе с Хором Турецкого

Концерт под открытым небом собрал несколько тысяч зрителей
Анастасия ВАРДАНЯН
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..Фото: Пресс-служба Правительства Орловской области.
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Настоящий праздник песни состоялся на главной площади Орла вечером во вторник, 4 сентября. Для жителей города выступил всемирно известный вокальный коллектив Хор Турецкого.

Вход на концерт был свободным. Несколько тысяч зрителей заполнили всю площадь Ленина. Горожане приходили целыми семьями и не только слушали, но пели вместе с артистами. Не удержался даже глава региона.

Врио губернатора Андрей Клычков вышел на сцену и вместе с Хором Турецкого исполнил свою любимую песню на стихи Николая Добронравого «Надежда».

. Фото: Пресс-служба Правительства Орловской области.

.Фото: Пресс-служба Правительства Орловской области.

Народный артист России Михаил Турецкий тепло поприветствовал орловцев, отметив красоту, гостеприимство и музыкальность нашего региона.

Уникальность концертов в том, что зрители сами могут почувствовать себя певцами, исполнив любимые композиции вместе с Хором Турецкого. Творческая программа вечера состояла из отечественных и зарубежных хитов, которые публика спела вместе с хором.

Проект Хора Турецкого «Праздник песни» поддержанный Президентом России Владимиром Путиным, за два года собрал более 4,5 миллионов человек на разных площадках России и Казахстана.

. Фото: Пресс-служба Правительства Орловской области.

.Фото: Пресс-служба Правительства Орловской области.

Хор Турецкого в Орле.Хор Турецкого в Орле. Тысячи жителей пришли на центральную площадь и вместе спели прекрасные композиции!

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