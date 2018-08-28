2018-08-28T16:52:50+03:00
Общество

Четыре орловских сквера полностью готовы после ремонта

Они ожидают окончательной сдачи
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото с сайта городской администрацииФото с сайта городской администрации
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В рамках реализации программ «Наш дом: комфортная среда» и «Формирование современной городской среды» в Орле полностью завершился ремонт четырех скверов.

Так, всквере Ивана Тургеневауложена новая тротуарная плитка, очищен песком гранитный бордюрный камень, установлены новые скамейки и урны, подключен свет. В сквере «1000 и 1 мелочь»на улице Матвеева также поменяли лавочки, продолжается работа по озеленению. До 31 августа здесь включат фонари.

Освещение в скверах «Орлята» и «Юность»подключили еще на прошлой неделе. В сквере «Юность» в тестовом режиме уже проверили фонтан с подсветкой и музыкой. Детское оборудование на площадке уже установлены, там же положили и резиновую плитку.

Что касается остальных общественных территорий, почти завершены работы на бульваре Победы. До 1 сентября подрядчик планирует закончить укладку плитки, а до 5 сентября — укладку асфальта на проезде и парковке. Останутся только работы по озеленению. Но на этом ремонт не остановится. В следующем году здесь будут приводить прилегающие тротуары, дороги и фасады зданий. То же самое относительно и сквера «Юность», где напрашиваются ремонт дороги между рельсами на улице Старо-Московской и ремонт остановок.

Активно продолжаются работы в историко-литературном квартале.Там подрядчик планирует выполнить ремонт раньше установленного срока, к середине сентября. А в парке Ботаника, наоборот, ремонт отстает от графика.

Как сообщили «КП» в пресс-службе мэрии, 5 сентября завершится прием заявок на благоустройство Дворянского гнезда.Уже на следующей неделе, 3 сентября, заключат контракт на ремонт фонтанав Городском парке, заключение контракта на ремонт «сухого» фонтана в Детском паркезапланировано на 31 августа.

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