Министр просвещения Ольга Васильева побывала в Орле с рабочим визитом

СЕГОДНЯ 17:00 2018-08-21T17:03:57+03:00

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Во вторник, 21 августа, Орел с рабочим визитом посетила Министр просвещения РФ Ольга Васильева. Рано утром состоялась встреча с врио губернатором Орловской области Андреем Клычковым. Говорили о создании в регионе Центра среднего профессионального образования ЦФО, который бы позволил решить ряд актуальных для региона вопросов. В частности, речь о подготовке квалифицированных специалистов и развитии современного производства. На Орловщине наметился рост промышленного производства и приток инвестиций как в промышленный сектор, так и в АПК. Программы подготовки специалистов должны идти параллельно с реализацией инвестиционных проектов, чтобы к моменту их запуска на новые предприятия могли трудоустроиться местные кадры.

- Сегодня в регионе делается все для сохранения качественного образования, - отметил Андрей Клычков.

Он напомнил, что Орловская область традиционно входит в тройку регионов с высоким количеством студентов. Хорошие результаты по количеству золотых и серебряных медалей показали в минувшем учебном году орловские школьники».

Также было отмечено, что система образования области полностью готова к началу учебного года. В регионе 381 школа, в сентябре к занятиям приступят около 75 тысяч школьников. Только в 44 школах региона сохраняется вторая смена. Для решения этой проблемы в регионе продолжается строительство и реконструкция образовательных учреждений.

В рамках визита Министра состоялось совещании с педагогической общественностью, руководителями образовательных организаций региона. Участие в нем принял врио Губернатора Андрей Клычков.

Он рассказал о развитии системы образования области, прохождении текущей летней оздоровительной кампании, которой охвачено более 77 тыс. детей, подготовке к новому учебному году.

Как было отмечено, образовательным организациям оказана существенная материальная поддержка в преддверии 1 сентября. Адресные работы ведутся на 75 объектах. Общий объем финансирования превысил 200 млн рублей. Дополнительно 27,9 млн рублей на подготовку к новому учебному году выделено из резервного фонда Правительства РФ. Ремонт проведен в каждом учреждении. На данные цели направлено 215 млн рублей.

В числе стратегических задач главой региона Андреем Клычковым была названа ликвидация второй смены в школах.

Для решения проблемы распоряжением Правительства области утверждена соответствующая программа. С 2017 года ведутся работы по строительству средней общеобразовательной школы в п. Долгое Должанского района (расширение до 784 мест за счет инвестиций «Газпрома») и гимназии в городе Ливны (пристройка на 332 места за счет средств регионального бюджета).

Также среди приоритетов обеспечение 100-процентной доступности дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет. В 2018-2019 годах на эти цели будет направлено 291,7 млн рублей из федерального бюджета, что позволит построить два детских сада на 230 мест каждый. Региональное софинансирование составит 15,4 млн рублей.

Кроме того, планируется ввести 400 дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в действующих дошкольных образовательных организациях.

Андрей Клычков подчеркнул, что регион выполняет свои обязательства по приобретению учебников и учебных пособий, обеспечению школьников бесплатным питанием, реализации программы «Доступная среда».

Особый акцент глава региона сделал на успехах орловских школьников. В 2018 году 32 выпускника по 35 работам получили 100-бальные результаты по итогам ЕГЭ. Из почти 3-х тысяч выпускников 427 человек удостоены медали «За особые успехи в учении».

Ольга Васильева положительно оценила успехи нашего региона. В своем выступлении она рассказала коллегам о формировании Национального проекта «Образование».

- Президентом РФ Владимиром Владимировичем Путиным перед системой образования поставлены очень амбициозные задачи. Это вхождение в 10 ведущих стран мира по качеству общего образования, формирование системы выявления и поддержки талантливых детей, переподготовка 50 % учителей страны, разработка новых методик с применением цифровых технологий, модернизация среднего профессионального образования, внедрение непрерывного образования граждан, - сообщила Ольга Васильева.

Среди ключевых целей – обеспечение глобальной конкурентоспособности образования, воспитание гармонично развитой социально-ответственной личности.

Их достижению будет способствовать реализация федеральных проектов: «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Современные родители», «Образовательная цифровая среда», «Учитель будущего», «Молодые профессионалы», «Новые возможности для каждого», «Социальная активность и социальное лидерство».

Также планируется развивать психологическую службу системы образования, повышать навыки функционального чтения.

Министр просвещения РФ сообщила, что каждый субъект РФ должен будет подготовить региональный проект развития системы образования, который станет частью единой образовательной среды. Такие документы должны учесть создание инфраструктуры в секторе, кадровое обеспечение, содержание образовательного процесса. Также на местах будут организованы соответствующие проектные команды.

Как сообщила член Правительства Орловской области - руководитель Департамента образования Орловской области Шевцова, в настоящее время в нашем регионе осуществляется разработка указанного документа. В него включены задачи по повышению доступности дошкольного и дополнительного образования, совершенствованию образовательной среды, созданию единой системы диагностики состояния образования, подготовке высококвалифицированных педагогов и др.

По ее словам, треть расходов областного бюджета уже направляется на финансирование образования.

Орловские педагоги задали интересующие их вопросы руководителю федерального ведомства. Они касались государственной поддержки учреждений сектора, создания на селе условий для занятия спортом, модернизации детских садов, отсрочки от службы в армии для победителей Чемпионатов профессионального мастерства.

В этот же день Ольга Васильева посетила региональный центр оценки качества образования.

Директор Орловского регионального центра оценки качества образования Алексей Карлов рассказал Министру о результатах работы учреждения по развитию системы образования области. В частности, было отмечено, что за 10 лет наш регион поднялся в рейтинге эффективности функционирования системы образования с 42 на 3 место.

Ольга Васильева посетила заседание регионального учебно-методического объединения учителей русского языка и литературы. Было отмечено, что высокий уровень знаний школьников Орловщины русского языка показала государственная итоговая аттестация в минувшем учебном году.

Также Министр просвещения РФ посетила независимое тестирование 11-классников по математике, результаты которого станут отправной точкой в подготовке не только к ЕГЭ по предмету, но и к различным математическим конкурсам и олимпиадам школьников.