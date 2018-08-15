2018-08-15T09:36:16+03:00
Общество

В Орле установят новую мемориальную доску Ивану Тургеневу

Эскиз уже одобрили
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото с сайта городской администрацииФото с сайта городской администрации
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Стало известно, что в Орле к 200-летнему юбилею писателя Ивана Тургенева обновят мемориальную доску. Эскиз доски памяти великого орловца одобрили на одном из последних заседаний городской комиссии по наименованию, переименованию улиц и установке объектов монументального искусства.

Оказалось, что нынешняя мемориальная доска, расположенная на доме №21 по улице Салтыкова-Щедрина, находится в неудовлетворительном состоянии. Поэтому и было принято решение изменить ее оформление и дополнить на ней текст. Обновленный вариант дополнится словами из памятной книжки Варвары Петровны Тургеневой: «1818 года, 28 октября — в понедельник — родился сын Иван ростом 12-ти вершков в Орле в своем доме, в 12-ть часов утра».

Как сообщили «КП» в пресс-службе мэрии, новая мемориальная доска будет выполнена в виде триптиха из бронзы. Уже определен скульптор. Им станет Валерий Михеев, член Союза художников России.

По предварительным подсчетам выполненная работа будет стоить свыше 700 тысяч рублей. Все расходы возьмет на себя компания ООО «Технодом», - инициатор обновления. Установить новую памятную доску планируют до юбилея великого писателя.

Инициативу замены доски поддержало большинство членов комиссии. Окончательное решение примут городские власти на ближайшем совещании.

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