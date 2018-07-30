2018-07-31T11:52:59+03:00
Общество

На Орловщине забыли про развалившийся аварийный мост через реку Цон

Год назад одна из несущих плит конструкции обрушилась
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото с сайта ОНФ по Орловской областиФото с сайта ОНФ по Орловской области
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Жители Сосковского и Урицкого районов Орловской области вновь высказали свое негодование в отношении моста через реку Цон в районе деревни Богдановка. Еще год назад одна из несущих плит конструкции обвалилась, состояние моста стало близко к аварийному.

- Конкретных мер для ремонта моста принято не было. Единственное, что было сделано, это установлены знаки с обозначением опасного участка дороги, – отметили в пресс-службе ОНФ по Орловской области.

Напомним, мост через реку Цон расположен на автодороге Нарышкино – Сосково. Дорога имеет региональный уровень значения. По этой дороге выстроены маршруты пассажирских автобусов, которые курсируют от Орла до населенных пунктов Урицкого и Сосковского районов. Сейчас упавшая плита с моста и мостовое ограждение лежат на берегах и дне реки Цон. Бетонные элементы продолжают крошиться.

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