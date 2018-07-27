Шесть причин посетить Болховский край

27 Июль 15:00 2018-07-27T15:12:57+03:00

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Болхов, который часто на­зывают «городом церквей», - райское место для семейного отдыха. Его принято считать младшим братом Суздаля. Это действительно один из самых древних городов нашей стра­ны, овеянный легендам и ска­заниями.

На родину русского русака!

МУЗЕЙ-УСАДЬБА ТЕЛЕГИНЫХ

Усадьба Телегина - памят­ник истории, архитектуры и культуры местного значения, расположенный в селе Злынь. Усадьба была построена в на­чале XX века. Владельцем до­ма был Василий Телегин, в 1869 году основавший Злын­ский конезавод. Он был боль­шим знатоком и энтузиастом коневодства. Его основатель Василий Николаевич более 10 лет (до 1900 года) являлся вице-президентом Орловского общества охотников конного бега. В 1900 - 1907 годы долж­ность вице-президента этой организации получил его сын Николай Васильевич, ставший затем членом Императорско­го общества поощрения коне­водства и как коннозаводчик весьма известный в России. Телегин вывел новую породу лошадей - «русский рысак», которая являлась самой резвой из всех русских пород.

В настоящее время построй­ки усадьбы занимает Злынский конезавод. Посетители могут не только осмотреть сохранив­шиеся и восстановленные кор­пуса усадьбы Телегиных, но и покататься на лошадях.

Болховский район, поселок Злынский конезавод.

Святая земля

ТРОИЦКИЙ ОПТИН МОНАСТЫРЬ

Троица - один из самых лю­бимых образов и праздников в России, издавна в ее честь соз­давалось множество храмов и монастырей, к числу которых принадлежит и Троицкий со­бор Троицкого Оптина мона­стыря города Болхова.

Это единственный памятник Орловщины, который свя­зывает нас с Древней Русью: «Собор старинного вкуса, в ви­зантийском стиле», построен в подобие Успенского собора Московского Кремля на сред­ства Царя Алексея Михайлови­ча и Царицы Марии Ильинич­ны, болховской уроженки, как родовая усыпальница родных Царицы. В связи с постройкой собора монастырь также стал называться Троицким. Ныне на территории 700-летней оби­тели из трех ее храмов уцелел лишь уникальный Троицкий собор - федеральный памят­ник искусства и культуры XVII века. В 2018-м Троицкому со­бору, основанному в 1668 году, исполнилось 350 лет!

У Троицкого собора и Тро­ицкого монастыря много ве­ликих молитвенников и за­ступников: в обители было 14 алтарей.

9 июля 2009 года в обитель вернулась чудотворная Тих­винская икона Божией Матери.

Орловская область, г. Болхов, сл. Верхняя Монастырская.

ТРОИЦКИЙ ОПТИН МОНАСТЫРЬ

Самая высокая колокольня Орловщины

ГЕОРГИЕВСКИЙ ХРАМ ГОРОДА БОЛХОВА

76-метровая колокольня Георгиевского храма - самая высокая в Орловской области. Церковь была построена в 1740 году, когда Болхов был еще го­родом-крепостью, защищав­шим южные рубежи Руси. По­следним настоятелем церкви был сын прославленного свя­щенника Георгия Косова - Ни­колай Косов.

Главная святыня храма - ико­на Божией Матери «Взыска­ние погибших». В 1920-е годы икона исчезла, но достоверно известно, что до настоящего времени она цела и находится на территории ближнего зару­бежья. Новонаписанная икона Божией Матери «Взыскание погибших» передана в храм в мае 2012 года. Образ изготов­лен на средства благодетеля из Москвы.

Осенью 2011 года в город при­ехал один человек из Москвы, который выполнил завещание своего отца. Он родился и вы­рос в Болхове. Родной город он помнил всю жизнь. Перед смертью он болел, а умирая, просил сына искупить его вину перед Богом. Вина была боль­шая, грех кощунства, когда в детстве, в 30-е безбожные годы, будучи ребенком, он с другими детьми катался с ледяных горок на иконах. В искупление греха на средства усопшего была на­писана икона Божией Матери «Взыскание погибших».

Орловская область, г. Болхов, ул. Свердлова, 108.

Место, где происходят чудеса!

СПАС- ЧЕКРЯК

Спас-Чекряк - одно из древ­нейших сел в Болховском рай­оне. Благодаря протоиерею Георгию Коссову оно стало местом многолюдного палом­ничества богомольцев. Здесь жил великий старец, к которо­му отсылал орловцев сам свя­той Иоанн Кронштадтский со словами: «Что едете вы ко мне издалека, когда у вас на Ор­лощине такой великий старец живет». Сохранились много­численные свидетельства об исцелении людей на этом свя­том месте.

Начало Свято-Георгиевского прихода в селе Чекряк было по­ложено в середине двухтысяч­ных годов, когда был постро­ен скромный храм. В прежние времена здесь находилась вели­чественная церковь Преобра­жения Господня, воздвигнутая священноисповедником Геор­гием Коссовым по совету стар­ца Амвросия Оптинского. У алтаря той церкви позднее был похоронен и сам праведник.

Орловская область, Болхов­ский район, Герасимовский с/с, с. Чекряк.

Духовный символ Болхова

СПАСО-ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ СОБОР БОЛХОВА

Спасо-Преображенский со­бор - пожалуй, главное достоя­ние Болхова. Его исторический и духовный символ. Величе­ственный храм венчает гору и виден практически из любой точки города.

Впервые Спасо-Преобра­женский собор упоминается в летописях 1625 года, хотя с полной уверенностью можно сказать, что он существовал в городе со дня его основания в XVI веке. В то время в городе было два деревянных собора - Спасо-Преображенский и Ни­кольский, стоявшие в центре Болховского кремля. В 1671 году был построен каменный храм, возведенный на средства воеводы И. И. Ржевского.

Из церковных древностей в соборе хранился образ святого Николая Чудотворца XVI века.

Болхов, ул. Красная Гора, 7а.

Уникальный храм XIX века

НИКОЛАЕВСКАЯ ЦЕРКОВЬ

Верующие знают: в сельских храмах особенно чувствуется уединение и благодать Го­сподня. Отправляясь в путе­шествие по Болховской земле, обязательно загляните в село Борилово. В живописном ме­сте вы увидите древнюю Ни­колаевскую церковь. Первые летописные упоминания о ней относятся к 1905 году.

Торговое большое село в Болховском уезде, на тракто­вой дороге из Орла на Болхов, в тех местах, где в старину про­легал татарский Свиной шлях. Само название села говорит о связи с татарскими временами. Полагают, что оно указывает на борьбу, которая некогда здесь велась с татарскими пол­чищами. Село лежит по обеим сторонам реки.

Никольский храм - камен­ный, трехпрестольный, с глав­ным престолом во имя святите­ля и чудотворца Николая. Храм настолько велик, что виден да­же из Болхова.

Храм - памятник архитек­туры XIX века. В настоящее время продолжается рестав­рация церкви. Работы ведутся на средства благотворителей Снурницына и Шашкова.

Болховский район, село Бо­рилово.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Уважаемые болховчане, от всей души поздравляем вас с Днем города и Днем района! Эти праздники по­зволяют нам вновь и вновь обратиться к истории славной Болховской земли, вспомнить добрым словом тех, кто прославил ее сво­им трудом, своим творче­ством, своими подвигами на полях сражений. Желаем вам крепкого здоровья, ми­ра и благополучия. Пусть в каждой семье будет до­статок, уверенность в за­втрашнем дне.

С уважением, депутат Болховского районного Совета народных депутатов Владимир Иванович Шашков и директор ООО «БОРИЛОВСКОЕ КРЕСТЬЯНСКОЕ ХОЗЯЙСТВО» Виктор Иванович Снурницын.

ВАЖНО

Данная публикация появилась при поддержке депутата Болховского районного Совета народных депутатов Владимира Ивановича Шашкова и директора ООО «БОРИЛОВСКОЕ КРЕСТЬЯНСКОЕ ХОЗЯЙСТВО» Виктора Ивановича Снурницына.