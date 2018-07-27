Шесть причин посетить Болховский край
Болхов, который часто называют «городом церквей», - райское место для семейного отдыха. Его принято считать младшим братом Суздаля. Это действительно один из самых древних городов нашей страны, овеянный легендам и сказаниями.
На родину русского русака!
МУЗЕЙ-УСАДЬБА ТЕЛЕГИНЫХ
Усадьба Телегина - памятник истории, архитектуры и культуры местного значения, расположенный в селе Злынь. Усадьба была построена в начале XX века. Владельцем дома был Василий Телегин, в 1869 году основавший Злынский конезавод. Он был большим знатоком и энтузиастом коневодства. Его основатель Василий Николаевич более 10 лет (до 1900 года) являлся вице-президентом Орловского общества охотников конного бега. В 1900 - 1907 годы должность вице-президента этой организации получил его сын Николай Васильевич, ставший затем членом Императорского общества поощрения коневодства и как коннозаводчик весьма известный в России. Телегин вывел новую породу лошадей - «русский рысак», которая являлась самой резвой из всех русских пород.
В настоящее время постройки усадьбы занимает Злынский конезавод. Посетители могут не только осмотреть сохранившиеся и восстановленные корпуса усадьбы Телегиных, но и покататься на лошадях.
Болховский район, поселок Злынский конезавод.
Святая земля
ТРОИЦКИЙ ОПТИН МОНАСТЫРЬ
Троица - один из самых любимых образов и праздников в России, издавна в ее честь создавалось множество храмов и монастырей, к числу которых принадлежит и Троицкий собор Троицкого Оптина монастыря города Болхова.
Это единственный памятник Орловщины, который связывает нас с Древней Русью: «Собор старинного вкуса, в византийском стиле», построен в подобие Успенского собора Московского Кремля на средства Царя Алексея Михайловича и Царицы Марии Ильиничны, болховской уроженки, как родовая усыпальница родных Царицы. В связи с постройкой собора монастырь также стал называться Троицким. Ныне на территории 700-летней обители из трех ее храмов уцелел лишь уникальный Троицкий собор - федеральный памятник искусства и культуры XVII века. В 2018-м Троицкому собору, основанному в 1668 году, исполнилось 350 лет!
У Троицкого собора и Троицкого монастыря много великих молитвенников и заступников: в обители было 14 алтарей.
9 июля 2009 года в обитель вернулась чудотворная Тихвинская икона Божией Матери.
Орловская область, г. Болхов, сл. Верхняя Монастырская.
ТРОИЦКИЙ ОПТИН МОНАСТЫРЬ
Самая высокая колокольня Орловщины
ГЕОРГИЕВСКИЙ ХРАМ ГОРОДА БОЛХОВА
76-метровая колокольня Георгиевского храма - самая высокая в Орловской области. Церковь была построена в 1740 году, когда Болхов был еще городом-крепостью, защищавшим южные рубежи Руси. Последним настоятелем церкви был сын прославленного священника Георгия Косова - Николай Косов.
Главная святыня храма - икона Божией Матери «Взыскание погибших». В 1920-е годы икона исчезла, но достоверно известно, что до настоящего времени она цела и находится на территории ближнего зарубежья. Новонаписанная икона Божией Матери «Взыскание погибших» передана в храм в мае 2012 года. Образ изготовлен на средства благодетеля из Москвы.
Осенью 2011 года в город приехал один человек из Москвы, который выполнил завещание своего отца. Он родился и вырос в Болхове. Родной город он помнил всю жизнь. Перед смертью он болел, а умирая, просил сына искупить его вину перед Богом. Вина была большая, грех кощунства, когда в детстве, в 30-е безбожные годы, будучи ребенком, он с другими детьми катался с ледяных горок на иконах. В искупление греха на средства усопшего была написана икона Божией Матери «Взыскание погибших».
Орловская область, г. Болхов, ул. Свердлова, 108.
Место, где происходят чудеса!
СПАС- ЧЕКРЯК
Спас-Чекряк - одно из древнейших сел в Болховском районе. Благодаря протоиерею Георгию Коссову оно стало местом многолюдного паломничества богомольцев. Здесь жил великий старец, к которому отсылал орловцев сам святой Иоанн Кронштадтский со словами: «Что едете вы ко мне издалека, когда у вас на Орлощине такой великий старец живет». Сохранились многочисленные свидетельства об исцелении людей на этом святом месте.
Начало Свято-Георгиевского прихода в селе Чекряк было положено в середине двухтысячных годов, когда был построен скромный храм. В прежние времена здесь находилась величественная церковь Преображения Господня, воздвигнутая священноисповедником Георгием Коссовым по совету старца Амвросия Оптинского. У алтаря той церкви позднее был похоронен и сам праведник.
Орловская область, Болховский район, Герасимовский с/с, с. Чекряк.
Духовный символ Болхова
СПАСО-ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ СОБОР БОЛХОВА
Спасо-Преображенский собор - пожалуй, главное достояние Болхова. Его исторический и духовный символ. Величественный храм венчает гору и виден практически из любой точки города.
Впервые Спасо-Преображенский собор упоминается в летописях 1625 года, хотя с полной уверенностью можно сказать, что он существовал в городе со дня его основания в XVI веке. В то время в городе было два деревянных собора - Спасо-Преображенский и Никольский, стоявшие в центре Болховского кремля. В 1671 году был построен каменный храм, возведенный на средства воеводы И. И. Ржевского.
Из церковных древностей в соборе хранился образ святого Николая Чудотворца XVI века.
Болхов, ул. Красная Гора, 7а.
Уникальный храм XIX века
НИКОЛАЕВСКАЯ ЦЕРКОВЬ
Верующие знают: в сельских храмах особенно чувствуется уединение и благодать Господня. Отправляясь в путешествие по Болховской земле, обязательно загляните в село Борилово. В живописном месте вы увидите древнюю Николаевскую церковь. Первые летописные упоминания о ней относятся к 1905 году.
Торговое большое село в Болховском уезде, на трактовой дороге из Орла на Болхов, в тех местах, где в старину пролегал татарский Свиной шлях. Само название села говорит о связи с татарскими временами. Полагают, что оно указывает на борьбу, которая некогда здесь велась с татарскими полчищами. Село лежит по обеим сторонам реки.
Никольский храм - каменный, трехпрестольный, с главным престолом во имя святителя и чудотворца Николая. Храм настолько велик, что виден даже из Болхова.
Храм - памятник архитектуры XIX века. В настоящее время продолжается реставрация церкви. Работы ведутся на средства благотворителей Снурницына и Шашкова.
Болховский район, село Борилово.
ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Уважаемые болховчане, от всей души поздравляем вас с Днем города и Днем района! Эти праздники позволяют нам вновь и вновь обратиться к истории славной Болховской земли, вспомнить добрым словом тех, кто прославил ее своим трудом, своим творчеством, своими подвигами на полях сражений. Желаем вам крепкого здоровья, мира и благополучия. Пусть в каждой семье будет достаток, уверенность в завтрашнем дне.
С уважением, депутат Болховского районного Совета народных депутатов Владимир Иванович Шашков и директор ООО «БОРИЛОВСКОЕ КРЕСТЬЯНСКОЕ ХОЗЯЙСТВО» Виктор Иванович Снурницын.
ВАЖНО
Данная публикация появилась при поддержке депутата Болховского районного Совета народных депутатов Владимира Ивановича Шашкова и директора ООО «БОРИЛОВСКОЕ КРЕСТЬЯНСКОЕ ХОЗЯЙСТВО» Виктора Ивановича Снурницына.
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