Орловчанке, расчленившей своего парня, предъявили обвинение по более тяжкой статье

27 Июль 14:30 2018-07-27T15:45:57+03:00

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Волну негодования жителей Орла вызвало решение Северного районного суда, который в четверг, 26 июля, выпустил под подписку о невыезде 22-летнюю орловчанку. Напомним, девушку обвиняют в преступлении небывалой жестокости.

В феврале этого года в квартире на улице Бурова было обнаружено расчлененное тело молодого человека. На первоначальном этапе следствия она заявила, что убила возлюбленного во время сексуальных оргий и якобы случайно. С ее же слов, расчленить тело, она решила, чтобы скрыть преступление.

Тогда обвинение ей было предъявлено в убийстве по неосторожности, а так же в надругательствах над телом. Спустя 4 месяца суд счел эти статьи недостаточными для заключения женщины под стражу.

Фотографии гуляющей по городу орловчанки буквально взорвали интернет. Орловцы даже решили устроить пикет. Однако это уже не потребуется.

Почти сутки 22-летняя женщина провела на свободе. Она сменила цвет волос на рыжий. Но горожане ее все же узнали. Фото: https://vk.com/plohie_novosti_18

- В пятницу, 27 июля, после проведения ряда стационарных судебно-психиатрических экспертиз, жительнице Орла предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), ч. 1 ст. 244 УК РФ (надругательство над телом умершего). В настоящее время рассматривается вопрос об избрании в отношении обвиняемой меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщила «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

"Комсомолка" следит за ходом расследования.