Коронавирус в Орловской области, последние новости на 27 октября 2020: еще 122 человека заболело, 2 скончались

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О динамике распространении коронавируса по регионам России на сегодняшний день рассказал федеральный оперштаб. Мы собрали последние новости о коронавирусе в Орле и области на 27 октября 2020 года.

В регионе за сутки коронавирусной инфекцией заразилось еще 122 человека. Орловская область приблизилась вплотную к порогу в 11,5 тысяч заболевших - не устояло перед коронавирусом 11 479 жителей.

Инфографика яндекс.ру

Выздоровело и выписано из больниц либо же снято с домашнего наблюдения еще 112 человек. Теперь они могут вернуться к "доковидной" жизни. За весь период наблюдения справиться с болезнью смогли 8 511 человек.

Инфографика яндекс.ру

К сожалению, сообщает федеральный оперативный штаб и о еще двух смертях. Область переступила черту в полторы сотни скончавшихся, число жертв COVID-19 - 151.

Инфографика яндекс.ру

В грядущий четверг, 29 октября, в Орле состоится заседание регионального оперативного штаба, на котором будет обсуждаться текущая ситуация с коронавирусом в регионе, а также дальнейшие действия властей. В том числе и ограничительные меры. Напомним, режим повышенной готовности продлен в регионе до 31 октября включительно, однако резонно предположить в связи с ростом заболеваемости, что масочный режим и другие ограничительные меры продлятся и далее.

Так, по словам губернатора Андрея Клычкова, одно из ограничений - сокращение часов работы ресторанов, баров, клубов и других подобных заведений. Закрываться они будут в 23.00.

Мы следим за развитием ситуации.