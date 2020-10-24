Коронавирус в Орловской области, последние новости на 24 октября 2020: заболевших снова больше сотни, двое скончались

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Орле и области на 24 октября 2020 года Фото: Архив "КП"

Федеральный оперативный штаб рассказал о ситуации с распространением коронавирусной инфекции в России. Мы собрали последние новости о коронавирусе в Орле и области на 24 октября 2020 года.

Количество орловцев заболевших COVID-19 за сутки вновь превышает сотню человек: заразилось еще 114 жителей региона. Если суммировать данные за предыдущий период, то болезнь не обошла стороной 11 120 жителей региона.

Инфографика яндекс.ру

Выздоровело и покинуло больницы или снято с домашнего наблюдения вдвое меньше человек, чем заболело. Победили коронавирус еще 54 человека, за время пандемии излечился 8341 пациент.

Инфографика яндекс.ру

Сообщает оперативный штаб и о летальных исходах COVID-19. За сутки скончалось 2 человека, число умерших за месяцы мониторинга достигает на сегодняшний день 149 человек.

Инфографика яндекс.ру

По регионам России зафиксировано 16 521 случай заражения коронавирусом, общее число заболевших составляет уже 1 497 167 человек. Выписано по выздоровлению 11 567 пациентов, суммарно болезнь смогли победить 1 130 818 жителей страны. Умерло еще 296 пациентов. В РФ пандемия унесла жизни 25 821 человека.

Мы следим за развитием ситуации.