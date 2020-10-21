В Орле на чиновников возбудили дело из-за недостроенного медцентра Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орле продолжается расследование скандальной истории со строительством здания многопрофильного медицинского центра Областной клинической больницы на бульваре Победы. Спустя более чем десятилетие ситуация сдвинулась с мертвой точки. Напомним, печально известный в народе «Титаник» начали строить в областной столице еще в 2007 году.

В 2020-м году за проверку взялась прокуратура, заново поднявшая старые уголовные дела. В итоге уже больше месяца один из подозреваемых в многомиллионных хищениях при строительстве центра, а именно гендиректор подрядной организации ЗАО «Союзинформ», находится под стражей в следственном изоляторе. Ему предъявлено обвинение по части 4 статье 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере». Также обвинение предъявлено еще одному сотруднику организации.

Не обошла стороной прокуратура и тех, кто принимал работы у подрядчика.

- Следствием длительное время не давалась правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц, в чью компетенцию входило осуществление контроля за расходованием бюджетных средств, выделенных на строительство медицинского центра. В связи с этим из уголовного дела был выделен соответствующий материал и направлен в Следственный комитет для процессуальной проверки и решения вопроса об уголовном преследовании виновных должностных лиц, - подчеркнул на одном из межведомственных оперативных совещаний глава регионального надзорного ведомства Владислав Малкин.

Вчера, 20 октября, стали известны новые подробности большой аферы. По материалам прокурорских проверок Следственный комитет возбудил еще одно уголовное дело. На этот раз по 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий». Фигурантами дела стали должностные лица из числа сотрудников КУ ОО «Орелгосзаказчик» и самой Орловской областной клинической больницы.

По данным следствия, именно они с июля 2012 года по декабрь 2014 года фактически приняли невыполненные работы у ЗАО «Союзинформ» и подписали липовые документы.

- Бюджету Орловской области причинен значительный материальный ущерб на общую сумму более 230 миллионов рублей, а также существенно нарушены права и законные интересы граждан, общества и государства. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование продолжается, - рассказала «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК России по Орловской области.